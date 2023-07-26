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«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Крылья Советов».
Фото Официальный сайт ФК «Крылья Советов».

26 июля «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в первом туре группового этапа Кубка России. Команды рассудит Роман Сафьян. Поединок состоится на «Самара Арене» в 18.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 18.25 мск.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на зелено-бело-синих можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 47% вероятности. Успех калининградцев оценили в 4.02 (25%). Котировка на ничью — 3.52 (28%).

«Балтика» еще ни разу не обыгрывала «Крылья Советов» в Самаре. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4020 рублей.

В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих встречах волжане сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Богдана Овсянникова, доступен коэффициент 2.50.

В XXI веке самарцы сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен голами представлен за 1.87, обратный рынок — за 1.92.

Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким результатом дали за 6.20.

Сергей Игнашевич, главный тренер &laquo;Балтики&raquo;. «Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре подрежет амбиции Игнашевича

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Балтика»

Калининградцы — явные аутсайдеры встречи. В первом спустя 25 лет поединке в высшем дивизионе коллектив Сергея Игнашевича всухую уступил «Сочи» (0:2). Тогда как волжане стартовали в РПЛ с победы над крепким «Ахматом» (2:1). В прошлом сезоне грозненцы финишировали в чемпионате на пятой строчке.

«Балтика» прежде никогда не обыгрывала зелено-бело-синих в Самаре. В трех последних визитах сине-белые и вовсе не смогли поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Не стоит ждать того, что тенденция переломится сейчас. Да и «Крылья» точно готовы к тому, чтобы забить как минимум столько же, сколько и в Грозном.

Рекомендуемая ставка: «Крылья Советов» забьют больше 1.5 мяча за 2.05.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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