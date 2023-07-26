«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года
26 июля «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в первом туре группового этапа Кубка России. Команды рассудит Роман Сафьян. Поединок состоится на «Самара Арене» в 18.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 18.25 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев больше шансов добиться победы: поставить на зелено-бело-синих можно с коэффициентом 1.95, что составляет примерно 47% вероятности. Успех калининградцев оценили в 4.02 (25%). Котировка на ничью — 3.52 (28%).
«Балтика» еще ни разу не обыгрывала «Крылья Советов» в Самаре. Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их исторического триумфа принесет 4020 рублей.
В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих встречах волжане сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Богдана Овсянникова, доступен коэффициент 2.50.
В XXI веке самарцы сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен голами представлен за 1.87, обратный рынок — за 1.92.
Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким результатом дали за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Балтика»
Калининградцы — явные аутсайдеры встречи. В первом спустя 25 лет поединке в высшем дивизионе коллектив Сергея Игнашевича всухую уступил «Сочи» (0:2). Тогда как волжане стартовали в РПЛ с победы над крепким «Ахматом» (2:1). В прошлом сезоне грозненцы финишировали в чемпионате на пятой строчке.
«Балтика» прежде никогда не обыгрывала зелено-бело-синих в Самаре. В трех последних визитах сине-белые и вовсе не смогли поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Не стоит ждать того, что тенденция переломится сейчас. Да и «Крылья» точно готовы к тому, чтобы забить как минимум столько же, сколько и в Грозном.
Рекомендуемая ставка: «Крылья Советов» забьют больше 1.5 мяча за 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1