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Сегодня, 14:15

«Крылья Советов» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Балтика» 26 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Балтика».
Фото Телеграм-канал ФК «Балтика»., Telegram

26 июля «Крылья Советов» примут «Балтику» на «Самара Арене». Игру волжан и калининградцев в первом туре группового этапа Кубка России обслужит бригада судьи Романа Сафьяна. Встреча стартует в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru начиная с 18.25 мск.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу самарцев можно с коэффициентом 1.95, вероятность такого итога — примерно 47%. Ничья доступна за 3.52 (28%), триумф гостей — за 4.02 (23%).

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В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих играх «Крылья Советов» сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На новый сухарь зелено-бело-синих против парней Сергея Игнашевича предложили котировку 2.50.

В XXI веке волжане сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.87, обратный рынок — в 1.92.

Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.

Сергей Игнашевич, главный тренер &laquo;Балтики&raquo;. «Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре подрежет амбиции Игнашевича

В первом туре РПЛ самарцы на выезде прихлопнули крепкий «Ахмат» (2:1). Индивидуальный тотал коллектива Игоря Осинькина больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.05.

Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.20;

  • успех «Крыльев» 1:0 — за 7.20;

  • 2:0 и 2:1 — за 8.00;

  • 0:0 — за те же 8.00;

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Факел» — «Сочи»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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