«Крылья Советов» — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 26 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
26 июля «Крылья Советов» примут «Балтику» на «Самара Арене». Игру волжан и калининградцев в первом туре группового этапа Кубка России обслужит бригада судьи Романа Сафьяна. Встреча стартует в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru начиная с 18.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу самарцев можно с коэффициентом 1.95, вероятность такого итога — примерно 47%. Ничья доступна за 3.52 (28%), триумф гостей — за 4.02 (23%).
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В сезоне-2020/21 команды пересекались в первой лиге — в обеих играх «Крылья Советов» сохранили ворота в неприкосновенности (0:0 дома и 1:0 в Калининграде). На новый сухарь зелено-бело-синих против парней Сергея Игнашевича предложили котировку 2.50.
В XXI веке волжане сталкивались с сине-белыми шесть раз — в каждом поединке забивал только один из клубов. Обмен результативными выстрелами оценен в 1.87, обратный рынок — в 1.92.
Лишь один из шести последних матчей оппонентов пробил «верх» по голам (3:0 на «Металлурге» в пользу «Крыльев» в 2017-м). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.80.
В первом туре РПЛ самарцы на выезде прихлопнули крепкий «Ахмат» (2:1). Индивидуальный тотал коллектива Игоря Осинькина больше 1.5 меткого выстрела дали за 2.05.
Пять наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1