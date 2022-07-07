Онс Жабер — Татьяна Мария: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2022 года
7 июля на Уимблдоне состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном из них вторая ракетка мира Онс Жабер встретится с занимающей 103-ю строчку мирового рейтинга немкой Татьяной Марией. Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-1 в пользу теннисистки из Туниса.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не сомневаются, что в финал выйдет Жабер. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. Успех Марии идет за крупные 6.70 (10%).
В женском теннисе случается все что угодно, поэтому ставка в 1000 рублей на триумф аутсайдера легко может обернуться выигрышем 6700 рублей.
Также реально подстраховать немку с помощью форы по геймам:
На то, что Мария выиграет хотя бы партию, котировка 2.75, а тотал больше 2.5 сета в матче идет за 3.20.
При этом наиболее вероятный точный счет — 2-0 в пользу Жабер за 1.42.
Аналитики считают, что встреча получится скоротечной: на тотал больше 19.5 гейма котировка 2.16, на ТМ 19.5 — 1.70.
Для любителей экстрима есть ставка «в сете игрок не выиграет ни одного гейма» за 7.60.
Прогноз и ставка на матч Онс Жабер — Татьяна Мария
То, что Мария добралась до полуфинала, — настоящая фантастика. Из пяти матчей она выиграла 2-0 по сетам только один, а в остальных находилась на волосок от поражения: отыграла сет против Шармы, ушла с 0:3 в решающей партии против Кырстя, отыграла два матчбола у Остапенко, а в полуфинале — сет и брейк у Нимайер. В отличие от немки, Жабер прошла соперниц достаточно просто и без нервов.
Уровень теннисисток сыграет большую роль в полуфинале. Онс — лидер по победам среди всех игроков с 2021 года, в этом сезоне она очень сильно прибавила и считается фаворитом Уимблдона. Жабер играет мощно и агрессивно, с конца апреля проиграла всего два матча. Полуфинал получится для нее легким, потому что Марии противопоставить вообще нечего.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -