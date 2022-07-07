7 июля на Уимблдоне состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном из них вторая ракетка мира Онс Жабер встретится с занимающей 103-ю строчку мирового рейтинга немкой Татьяной Марией. Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-1 в пользу теннисистки из Туниса.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не сомневаются, что в финал выйдет Жабер. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. Успех Марии идет за крупные 6.70 (10%).

В женском теннисе случается все что угодно, поэтому ставка в 1000 рублей на триумф аутсайдера легко может обернуться выигрышем 6700 рублей.

Также реально подстраховать немку с помощью форы по геймам:

Ф2(+5.5) идет за 2.17, Ф1(-5.5) — за 1.69;

Ф2(+6.5) доступна за 1.59, Ф1(-6.5) — за 2.27;

На то, что Мария выиграет хотя бы партию, котировка 2.75, а тотал больше 2.5 сета в матче идет за 3.20.

При этом наиболее вероятный точный счет — 2-0 в пользу Жабер за 1.42.

Аналитики считают, что встреча получится скоротечной: на тотал больше 19.5 гейма котировка 2.16, на ТМ 19.5 — 1.70.

Для любителей экстрима есть ставка «в сете игрок не выиграет ни одного гейма» за 7.60.

Прогноз и ставка на матч Онс Жабер — Татьяна Мария

То, что Мария добралась до полуфинала, — настоящая фантастика. Из пяти матчей она выиграла 2-0 по сетам только один, а в остальных находилась на волосок от поражения: отыграла сет против Шармы, ушла с 0:3 в решающей партии против Кырстя, отыграла два матчбола у Остапенко, а в полуфинале — сет и брейк у Нимайер. В отличие от немки, Жабер прошла соперниц достаточно просто и без нервов.

Уровень теннисисток сыграет большую роль в полуфинале. Онс — лидер по победам среди всех игроков с 2021 года, в этом сезоне она очень сильно прибавила и считается фаворитом Уимблдона. Жабер играет мощно и агрессивно, с конца апреля проиграла всего два матча. Полуфинал получится для нее легким, потому что Марии противопоставить вообще нечего.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.70.