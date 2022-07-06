Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Палмейрас» — «Серро Портеньо»: прогноз на матч Кубка Либертадорес 7 июля 2022 года

Прогноз на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Серро Портеньо» 7 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Густаво Гомес и Мурило («Палмейрас»).
Фото Global Look Press

Первый раунд плей-офф Кубка Либертадорес близится к завершению — командам осталось провести ответные матчи 1/8 финала. «Палмейрас» в первой встрече уверенно разгромил «Серро Портеньо» 3:0 и проведет второй матч дома на стадионе «Альянс Парк». Время начала — 1.15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч» Футбол 2? и «Матч! Планета».

Кубок Либертадорес. 1/8 финала
07 июл, 01:15. Allianz Parque (Palestra Italia) (Сан-Паулу)
Палмейрас
Серро Портеньо

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Палмейрас» — фаворит и ответной встречи. Коэффициент на победу зелено-белых — 1.26, что примерно 77% вероятности. Успех «Серро Портеньо» оценен в 11.5 (7%). Ничья идет за 5.80 (16%).

Считаете, что на этот раз игра получится равной? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 5800 рублей, чистая прибыль составит 4800 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество «Палмейраса»:

• победа 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 5.90;

• разгром 3:0 — за 7.00.

Зелено-белые проводят мощный сезон: лидируют в чемпионате Бразилии и имеют отличные шансы на выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Также команда Абела Феррейры — самая результативная в серии А: в среднем заколачивает по 1.8 гола за игру. Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 мяча можно взять за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.75.

«Серро Портеньо» идет вторым в чемпионате Парагвая и тоже немало забивает — в среднем по 1.7 гола за матч. Правда, в играх с «Палмейрасом» команда лишилась основного форварда Роберто Моралеса — у него порваны крестообразные связки. ИТБ2 (1.5) идет за 6.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.12.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.78, ТМ 2.5 доступен за 2.04.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.38, «обе забьют — нет» можно оформить с коэффициентом 1.58.

Игроки &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота ЦСКА. «Зенит» — «Спартак»: голы команды Семака — главный тренд Суперкубка России

Прогноз и ставка на матч «Палмейрас» — «Серро Портеньо»

Команды — одни из лидеров чемпионатов Бразилии и Парагвая, вот только сами лиги находятся на разном уровне. К тому же «Палмейрас» — топ-клуб для всей Южной Америки: команда выиграла два последних розыгрыша Кубка Либертадорес. «Серро Портеньо» же всего раз за последние девять лет преодолел 1/8 финала. Скорее всего, зелено-белые снова не оставят шансов оппоненту.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Палмейрас
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
«Торпедо» ведет переговоры с Кокориным, Родригао уже в «Зените», Евгеньев – в «Крыльях». Главные трансферные слухи РПЛ 6 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марибор» — «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости