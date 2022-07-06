Первый раунд плей-офф Кубка Либертадорес близится к завершению — командам осталось провести ответные матчи 1/8 финала. «Палмейрас» в первой встрече уверенно разгромил «Серро Портеньо» 3:0 и проведет второй матч дома на стадионе «Альянс Парк». Время начала — 1.15 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч» Футбол 2? и «Матч! Планета».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Палмейрас» — фаворит и ответной встречи. Коэффициент на победу зелено-белых — 1.26, что примерно 77% вероятности. Успех «Серро Портеньо» оценен в 11.5 (7%). Ничья идет за 5.80 (16%).

Считаете, что на этот раз игра получится равной? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 5800 рублей, чистая прибыль составит 4800 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество «Палмейраса»:

• победа 2:0 идет за 5.30;

• 1:0 — за 5.90;

• разгром 3:0 — за 7.00.

Зелено-белые проводят мощный сезон: лидируют в чемпионате Бразилии и имеют отличные шансы на выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Также команда Абела Феррейры — самая результативная в серии А: в среднем заколачивает по 1.8 гола за игру. Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 мяча можно взять за 1.46, ИТМ1 (1.5) — за 2.75.

«Серро Портеньо» идет вторым в чемпионате Парагвая и тоже немало забивает — в среднем по 1.7 гола за матч. Правда, в играх с «Палмейрасом» команда лишилась основного форварда Роберто Моралеса — у него порваны крестообразные связки. ИТБ2 (1.5) идет за 6.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.12.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.78, ТМ 2.5 доступен за 2.04.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 2.38, «обе забьют — нет» можно оформить с коэффициентом 1.58.

Прогноз и ставка на матч «Палмейрас» — «Серро Портеньо»

Команды — одни из лидеров чемпионатов Бразилии и Парагвая, вот только сами лиги находятся на разном уровне. К тому же «Палмейрас» — топ-клуб для всей Южной Америки: команда выиграла два последних розыгрыша Кубка Либертадорес. «Серро Портеньо» же всего раз за последние девять лет преодолел 1/8 финала. Скорее всего, зелено-белые снова не оставят шансов оппоненту.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.84.