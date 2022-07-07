Елена Рыбакина — Симона Халеп: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2022 года
7 июня на Уимблдоне состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном из них схлестнутся представительница Казахстана Елена Рыбакина и румынка Симона Халеп. Матч начнется примерно в 17.00 по местному времени. В России он транслироваться не будет. По личным встречам ведет Халеп — 2-1.
Симона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. На успех Рыбакиной котировка значительно выше — 3.00 (28%).
Ставка в 1000 рублей на уроженку Москвы принесет выигрыш 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей в случае ее триумфа.
Однако победить будет непросто: самый вероятный счет встречи — 2-0 в пользу Халеп за 1.94.
Даже выигрыш Рыбакиной одного сета оценен в 2.12, а тотал больше 2.5 партии идет за существенные 2.65.
Можно подстраховать бывшую россиянку с помощью форы по геймам: Ф1(+4.5) доступна за 1.60, Ф2(-4.5) — за 2.26.
На то, что встреча будет выиграна с первого матчбола, котировка 1.67. На тотал больше 1.5 — 2.20.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Симона Халеп
Халеп в очередной раз на турнире произвела очень приятное впечатление — в полуфинале она всего за час и пять минут расправилась с Амандой Анисимовой. Видно, что румынка приноровилась играть на траве, где побеждала в 2019-м.
Для Рыбакиной это будет первый подобный опыт игры на большом стадионе и на такой далекой стадии «Шлема». Молодая теннисистка обязательно будет нервничать и много ошибаться, потому что ее игра в целом построена на риске. Это позволит Халеп победить комфортно.
Рекомендуемая ставка: победа Халеп с форой (-3.5) гейма за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -