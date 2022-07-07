Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Елена Рыбакина — Симона Халеп: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Симона Халеп 7 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Симона Халеп.
Фото Global Look Press

7 июня на Уимблдоне состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном из них схлестнутся представительница Казахстана Елена Рыбакина и румынка Симона Халеп. Матч начнется примерно в 17.00 по местному времени. В России он транслироваться не будет. По личным встречам ведет Халеп — 2-1.

Новак Джокович. Новак Джокович — Кэмерон Норри: чемпион продлит победную серию на Уимблдоне до 27 матчей?

Симона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. На успех Рыбакиной котировка значительно выше — 3.00 (28%).

Ставка в 1000 рублей на уроженку Москвы принесет выигрыш 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей в случае ее триумфа.

Однако победить будет непросто: самый вероятный счет встречи — 2-0 в пользу Халеп за 1.94.

Даже выигрыш Рыбакиной одного сета оценен в 2.12, а тотал больше 2.5 партии идет за существенные 2.65.

Можно подстраховать бывшую россиянку с помощью форы по геймам: Ф1(+4.5) доступна за 1.60, Ф2(-4.5) — за 2.26.

На то, что встреча будет выиграна с первого матчбола, котировка 1.67. На тотал больше 1.5 — 2.20.

Игорь Акинфеев, ЦСКА. «Сочи» — ЦСКА: соперники заскучают без Кассьерры, Языджи и голов

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Симона Халеп

Халеп в очередной раз на турнире произвела очень приятное впечатление — в полуфинале она всего за час и пять минут расправилась с Амандой Анисимовой. Видно, что румынка приноровилась играть на траве, где побеждала в 2019-м.

Для Рыбакиной это будет первый подобный опыт игры на большом стадионе и на такой далекой стадии «Шлема». Молодая теннисистка обязательно будет нервничать и много ошибаться, потому что ее игра в целом построена на риске. Это позволит Халеп победить комфортно.

Рекомендуемая ставка: победа Халеп с форой (-3.5) гейма за 1.80.

Теннис
Wimbledon
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Симона Халеп
0
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онс Жабер — Татьяна Мария: прогноз на матч Уимблдона 7 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости