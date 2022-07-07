7 июня на Уимблдоне состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном из них схлестнутся представительница Казахстана Елена Рыбакина и румынка Симона Халеп. Матч начнется примерно в 17.00 по местному времени. В России он транслироваться не будет. По личным встречам ведет Халеп — 2-1.

Симона — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, это примерно 72% вероятности исхода. На успех Рыбакиной котировка значительно выше — 3.00 (28%).

Ставка в 1000 рублей на уроженку Москвы принесет выигрыш 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей в случае ее триумфа.

Однако победить будет непросто: самый вероятный счет встречи — 2-0 в пользу Халеп за 1.94.

Даже выигрыш Рыбакиной одного сета оценен в 2.12, а тотал больше 2.5 партии идет за существенные 2.65.

Можно подстраховать бывшую россиянку с помощью форы по геймам: Ф1(+4.5) доступна за 1.60, Ф2(-4.5) — за 2.26.

На то, что встреча будет выиграна с первого матчбола, котировка 1.67. На тотал больше 1.5 — 2.20.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Симона Халеп

Халеп в очередной раз на турнире произвела очень приятное впечатление — в полуфинале она всего за час и пять минут расправилась с Амандой Анисимовой. Видно, что румынка приноровилась играть на траве, где побеждала в 2019-м.

Для Рыбакиной это будет первый подобный опыт игры на большом стадионе и на такой далекой стадии «Шлема». Молодая теннисистка обязательно будет нервничать и много ошибаться, потому что ее игра в целом построена на риске. Это позволит Халеп победить комфортно.

Рекомендуемая ставка: победа Халеп с форой (-3.5) гейма за 1.80.