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Олимпиада-2022: прогноз на смешанную эстафету в биатлоне 5 февраля

Прогноз на смешанную эстафету по биатлону на Олимпиаде-2022
Виталий Пудздрав
Кристина Резцова.
Фото Getty Images

5 февраля в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет смешанная эстафета Олимпиады-2022. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Впервые смешанная эстафета вошла в программу зимних Олимпийских игр в 2014 году.

На прошлых зимних Олимпийских играх — в 2018 году — эту дисциплину выиграла сборная Франции. Повторение французами успеха четырехлетней давности оценивается котировкой 3.75.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Норвегию фаворитом смешанной эстафеты — коэффициент 2.35. В 2018-м скандинавы взяли серебро.

В тройку фаворитов на золото входит сборная Швеции — поставить на ее победу можно за 3.20.

Шансы России на победу в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде 2022 года оцениваются коэффициентом 14.0. В 2018-м наша сборная заняла девятое место.

При ставке в 1000 рублей на победу России в смешанной эстафете можно выиграть 14 000 рублей в случае успеха нашей сборной.

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Вероятность попадания сборной России в тройку оценивается коэффициентом 3.50.

Одним из успехов нашей сборной будет финиш выше Германии. На прошлых зимних Играх немцы пришли четвертыми — значительно выше России.

Вероятность того, что наша сборная будет выше немцев аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 1.65.

Кроме того, они сравнили шансы других сборных быть выше некоторых соперников — например:

  • Австрия выше Украины — коэффициент 1.60;

  • Италия выше Чехии — 1.35;

  • Норвегия выше Франции — 1.57.

Кстати, Италия взяла бронзу на обоих прошлых олимпийских этапах смешанной эстафеты. Шансы сборной вновь войти в тройку оцениваются котировкой 7.00, а выиграть гонку — 25.0.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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