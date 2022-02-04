Олимпиада-2022: прогноз на смешанную эстафету в биатлоне 5 февраля

Прогноз на смешанную эстафету по биатлону на Олимпиаде-2022

5 февраля в Чжанцзякоу в Национальном центре биатлона пройдет смешанная эстафета Олимпиады-2022. Начало — в 12.00. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Впервые смешанная эстафета вошла в программу зимних Олимпийских игр в 2014 году.

На прошлых зимних Олимпийских играх — в 2018 году — эту дисциплину выиграла сборная Франции. Повторение французами успеха четырехлетней давности оценивается котировкой 3.75.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Норвегию фаворитом смешанной эстафеты — коэффициент 2.35. В 2018-м скандинавы взяли серебро.

В тройку фаворитов на золото входит сборная Швеции — поставить на ее победу можно за 3.20.

Шансы России на победу в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде 2022 года оцениваются коэффициентом 14.0. В 2018-м наша сборная заняла девятое место.

При ставке в 1000 рублей на победу России в смешанной эстафете можно выиграть 14 000 рублей в случае успеха нашей сборной.

Вероятность попадания сборной России в тройку оценивается коэффициентом 3.50.

Одним из успехов нашей сборной будет финиш выше Германии. На прошлых зимних Играх немцы пришли четвертыми — значительно выше России.

Вероятность того, что наша сборная будет выше немцев аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 1.65.

Кроме того, они сравнили шансы других сборных быть выше некоторых соперников — например:

Австрия выше Украины — коэффициент 1.60 ;

Италия выше Чехии — 1.35 ;

Норвегия выше Франции — 1.57.

Кстати, Италия взяла бронзу на обоих прошлых олимпийских этапах смешанной эстафеты. Шансы сборной вновь войти в тройку оцениваются котировкой 7.00, а выиграть гонку — 25.0.