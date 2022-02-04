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Сегодня, 15:15

Олимпиада-2022: прогноз и ставки на мужскую лыжную гонку 6 февраля

Прогноз на мужской скиатлон на Олимпиаде-2022
Виталий Пудздрав
Йоханнес Клебо.
Фото Getty Images

С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Лыжную программу откроют соревнования по скиатлону. Трансляцию мужской гонки покажет Первый канал 6 февраля в 09.50.

Главным фаворитом в этом соревновании эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ видят норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо. На его триумф можно поставить за 1.57. Если он не выиграет золото, то сыграет ставка за 2.25.

Россиянин Александр Большунов идет в списке возможных победителей на втором месте. Поставить на него можно 4.20. Если сделать ставку в размере 1000 рублей на его победу, в случае успеха вы получите выигрыш в размере 4200 рублей.

Александр Большунов. Лыжи на Олимпиаде в Пекине: Большунов против Клебо — главный блокбастер Игр

Тройку лидеров, по мнению аналитиков, замкнет еще один норвежец — Симен Хегстад Крюгер. Его успех есть в линии за 10.0.

  • Победа россиянина Данила Устюгова оценивается котировкой в 17.0;

  • Швед Калле Хальфварссон идет в линии с самым большим коэффициентом на победу — 75.0.

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Олимпиада-2022: прогноз на смешанную эстафету в биатлоне 5 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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