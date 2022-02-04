Олимпиада-2022: прогноз и ставки на мужскую лыжную гонку 6 февраля

С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Лыжную программу откроют соревнования по скиатлону. Трансляцию мужской гонки покажет Первый канал 6 февраля в 09.50.

Главным фаворитом в этом соревновании эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ видят норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо. На его триумф можно поставить за 1.57. Если он не выиграет золото, то сыграет ставка за 2.25.

Россиянин Александр Большунов идет в списке возможных победителей на втором месте. Поставить на него можно 4.20. Если сделать ставку в размере 1000 рублей на его победу, в случае успеха вы получите выигрыш в размере 4200 рублей.

Тройку лидеров, по мнению аналитиков, замкнет еще один норвежец — Симен Хегстад Крюгер. Его успех есть в линии за 10.0.