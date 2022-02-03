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Сегодня, 10:15

Олимпиада-2022: сборная России не добьется медалей в первой биатлонной гонке

Прогноз на смешанную эстафету по биатлону на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Светлана Миронова и Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images
В смешанной эстафете наша команда совсем не фаворит.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится на Национальном стадионе. Уже третий раз на Играх будет представлена смешанная эстафета в биатлоне. О том, что это за вид и кто является главным фаворитом соревнований на ОИ, — в нашем материале. Посмотреть гонку можно будет на Первом канале 5 февраля в 11.45.

 
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История смешанных эстафет на Олимпийских играх

Организаторы ОИ постоянно работают над тем, чтобы разнообразить биатлонные дисциплины на Играх. В 2022 году в программу Олимпиады входят: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. Каждая из дисциплин имеет свои уникальные особенности и правила.

Только в смешанной эстафете можно увидеть, как спортсмены разного пола вместе участвуют в гонке, желая общими усилиями достичь победного результата.

Эта дисциплина дебютировала на Играх не так давно — в 2014 году на турнире в Сочи. Первыми чемпионами этой программы стали представители Норвегии, а на играх в Пхенчхане-2018 золото неожиданно для многих забрали французы.

Правила смешанной эстафеты в биатлоне

Она, как и при обычной эстафете, начинается с общего старта спортсменов из каждой команды. Биатлонисты проходят по два рубежа. На одном спортсмен должен стрелять лежа, на другом — стоя. Необходимо поразить пять мишеней. В целом правила в этом виде эстафеты ничем не отличаются от правил в обычной эстафете. Но два первых этапа бегут женщины, а третий и четвертый — мужчины.

 
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Фавориты смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Эксперты считают, что на этих Играх стоит уделить особое внимание норвежской команде. Именно она едет в Пекин в качестве главного фаворита. На это есть объективные причины. Во-первых, скандинавам не было равных на трех последних чемпионатах мира, а восемь из девяти последних Кубков мира также оставались за ними. Да и на прошлых Играх они взяли серебро, что лишний раз подтверждает высокий уровень команды. В ней, как всегда, полно звезд. Например, в Пекин приедет Тириль Экхофф, у которой есть уже пять олимпийских медалей, одна из которых — золотая. Также не стоит забывать о Йоханнесе и Тарьее Бе — братья также едут на Игры.

На победу сборной Норвегии в смешанной эстафете можно сделать ставку. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.35. Если Норвегия действительно выиграет золото в Китае, то, поставив на этот исход 1000 рублей, вы сможете получить 2350 рублей.

Шведы — вторые в списке претендентов. Их женская команда очень сильна. В ней выступают такие звезды, как Линн Перссон и Ханна Эберг. Если вы вдруг захотите поставить именно на Швецию в смешанной эстафете, то сможете сделать это за котировку 3.20. А вот если вы верите в чемпионов предыдущей Олимпиады — французов, то ставка на них возможна за коэффициент 3.75. Эксперты в них не сильно верят, однако и четыре года назад эта команда не считалась главным фаворитом.

 
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А вот на кого сложно рассчитывать, так это на команду из России. Наша команда еще даже не сформировала окончательный состав.

«Мы еще сами не решили, рассматриваем различные варианты. Состояние у ребят немного меняется по причине акклиматизации: у кого-то она уже прошла, у кого-то только начинается. Нужно учесть все нюансы», — сказал один из тренеров сборной России Юрий Каминский.

Но, несмотря на это, поставить на победу сборной все же можно. Этот исход можно найти в линии за 14.0.

Биатлон
Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по биатлону
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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