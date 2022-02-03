Олимпиада-2022: сборная России не добьется медалей в первой биатлонной гонке

В смешанной эстафете наша команда совсем не фаворит.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится на Национальном стадионе. Уже третий раз на Играх будет представлена смешанная эстафета в биатлоне. О том, что это за вид и кто является главным фаворитом соревнований на ОИ, — в нашем материале. Посмотреть гонку можно будет на Первом канале 5 февраля в 11.45.

История смешанных эстафет на Олимпийских играх

Организаторы ОИ постоянно работают над тем, чтобы разнообразить биатлонные дисциплины на Играх. В 2022 году в программу Олимпиады входят: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. Каждая из дисциплин имеет свои уникальные особенности и правила.

Только в смешанной эстафете можно увидеть, как спортсмены разного пола вместе участвуют в гонке, желая общими усилиями достичь победного результата.

Эта дисциплина дебютировала на Играх не так давно — в 2014 году на турнире в Сочи. Первыми чемпионами этой программы стали представители Норвегии, а на играх в Пхенчхане-2018 золото неожиданно для многих забрали французы.

Правила смешанной эстафеты в биатлоне

Она, как и при обычной эстафете, начинается с общего старта спортсменов из каждой команды. Биатлонисты проходят по два рубежа. На одном спортсмен должен стрелять лежа, на другом — стоя. Необходимо поразить пять мишеней. В целом правила в этом виде эстафеты ничем не отличаются от правил в обычной эстафете. Но два первых этапа бегут женщины, а третий и четвертый — мужчины.

Фавориты смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Эксперты считают, что на этих Играх стоит уделить особое внимание норвежской команде. Именно она едет в Пекин в качестве главного фаворита. На это есть объективные причины. Во-первых, скандинавам не было равных на трех последних чемпионатах мира, а восемь из девяти последних Кубков мира также оставались за ними. Да и на прошлых Играх они взяли серебро, что лишний раз подтверждает высокий уровень команды. В ней, как всегда, полно звезд. Например, в Пекин приедет Тириль Экхофф, у которой есть уже пять олимпийских медалей, одна из которых — золотая. Также не стоит забывать о Йоханнесе и Тарьее Бе — братья также едут на Игры.

На победу сборной Норвегии в смешанной эстафете можно сделать ставку. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.35. Если Норвегия действительно выиграет золото в Китае, то, поставив на этот исход 1000 рублей, вы сможете получить 2350 рублей.

Шведы — вторые в списке претендентов. Их женская команда очень сильна. В ней выступают такие звезды, как Линн Перссон и Ханна Эберг. Если вы вдруг захотите поставить именно на Швецию в смешанной эстафете, то сможете сделать это за котировку 3.20. А вот если вы верите в чемпионов предыдущей Олимпиады — французов, то ставка на них возможна за коэффициент 3.75. Эксперты в них не сильно верят, однако и четыре года назад эта команда не считалась главным фаворитом.

А вот на кого сложно рассчитывать, так это на команду из России. Наша команда еще даже не сформировала окончательный состав.

«Мы еще сами не решили, рассматриваем различные варианты. Состояние у ребят немного меняется по причине акклиматизации: у кого-то она уже прошла, у кого-то только начинается. Нужно учесть все нюансы», — сказал один из тренеров сборной России Юрий Каминский.

Но, несмотря на это, поставить на победу сборной все же можно. Этот исход можно найти в линии за 14.0.