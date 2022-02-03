Олимпиада-2022: сборная России не добьется медалей в первой биатлонной гонке
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится на Национальном стадионе. Уже третий раз на Играх будет представлена смешанная эстафета в биатлоне. О том, что это за вид и кто является главным фаворитом соревнований на ОИ, — в нашем материале. Посмотреть гонку можно будет на Первом канале 5 февраля в 11.45.
История смешанных эстафет на Олимпийских играх
Организаторы ОИ постоянно работают над тем, чтобы разнообразить биатлонные дисциплины на Играх. В 2022 году в программу Олимпиады входят: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. Каждая из дисциплин имеет свои уникальные особенности и правила.
Только в смешанной эстафете можно увидеть, как спортсмены разного пола вместе участвуют в гонке, желая общими усилиями достичь победного результата.
Эта дисциплина дебютировала на Играх не так давно — в 2014 году на турнире в Сочи. Первыми чемпионами этой программы стали представители Норвегии, а на играх в Пхенчхане-2018 золото неожиданно для многих забрали французы.
Правила смешанной эстафеты в биатлоне
Она, как и при обычной эстафете, начинается с общего старта спортсменов из каждой команды. Биатлонисты проходят по два рубежа. На одном спортсмен должен стрелять лежа, на другом — стоя. Необходимо поразить пять мишеней. В целом правила в этом виде эстафеты ничем не отличаются от правил в обычной эстафете. Но два первых этапа бегут женщины, а третий и четвертый — мужчины.
Фавориты смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022
Эксперты считают, что на этих Играх стоит уделить особое внимание норвежской команде. Именно она едет в Пекин в качестве главного фаворита. На это есть объективные причины. Во-первых, скандинавам не было равных на трех последних чемпионатах мира, а восемь из девяти последних Кубков мира также оставались за ними. Да и на прошлых Играх они взяли серебро, что лишний раз подтверждает высокий уровень команды. В ней, как всегда, полно звезд. Например, в Пекин приедет Тириль Экхофф, у которой есть уже пять олимпийских медалей, одна из которых — золотая. Также не стоит забывать о Йоханнесе и Тарьее Бе — братья также едут на Игры.
На победу сборной Норвегии в смешанной эстафете можно сделать ставку. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.35. Если Норвегия действительно выиграет золото в Китае, то, поставив на этот исход 1000 рублей, вы сможете получить 2350 рублей.
Шведы — вторые в списке претендентов. Их женская команда очень сильна. В ней выступают такие звезды, как Линн Перссон и Ханна Эберг. Если вы вдруг захотите поставить именно на Швецию в смешанной эстафете, то сможете сделать это за котировку 3.20. А вот если вы верите в чемпионов предыдущей Олимпиады — французов, то ставка на них возможна за коэффициент 3.75. Эксперты в них не сильно верят, однако и четыре года назад эта команда не считалась главным фаворитом.
А вот на кого сложно рассчитывать, так это на команду из России. Наша команда еще даже не сформировала окончательный состав.
«Мы еще сами не решили, рассматриваем различные варианты. Состояние у ребят немного меняется по причине акклиматизации: у кого-то она уже прошла, у кого-то только начинается. Нужно учесть все нюансы», — сказал один из тренеров сборной России Юрий Каминский.
Но, несмотря на это, поставить на победу сборной все же можно. Этот исход можно найти в линии за 14.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7