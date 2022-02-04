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Сегодня, 11:15

«Жальгирис» — УНИКС: где смотреть матч Евролиги 4 февраля в прямом эфире

Прямая трансляция матча Евролиги «Жальгирис» — УНИКС
Егор Сергеев
Баскетболисты УНИКСа.
Фото БК УНИКС

4 февраля в 25-м туре регулярного сезона Евролиги «Жальгирис» примет УНИКС. Встреча между ними состоится в городе Каунас на «Жальгирис-Арене», начало — в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу УНИКС в матче можно за 1.66 — это примерно 57% вероятности. Успех «Жальгирис» доступен за 2.20.

Вероятность ничьей в основное время оценивается коэффициентом 13.0.

При ставке в 1000 рублей на овертайм в матче можно выиграть 13 000 рублей в случае ничейного исхода в основное время встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

  • Ф2(+2.5) идет за 1.95, а Ф2(-2.5) — за 1.85;

  • Ф1(+3.5) идет за 1.80, а Ф2(-3.5) — за 1.95;

  • Ф1(+4.5) идет за 1.70, а Ф2(-4.5) — за 2.07.

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Тотал очков больше 152.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 152.5.

Шансы «Жальгириса» набрать минимум 75 очков оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что УНИКС забросит 78 или более очков? ИТБ2 (77.5) доступен за 1.85.

Вы также можете поставить на того, кто первым совершит фол в матче:

  • «Жальгирис» — коэффициент 1.90;

  • УНИКС — 1.90.

Прогнозы на спорт
БК Жальгирис
БК УНИКС
Евролига
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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