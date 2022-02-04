4 февраля в 25-м туре регулярного сезона Евролиги «Жальгирис» примет УНИКС. Встреча между ними состоится в городе Каунас на «Жальгирис-Арене», начало — в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу УНИКС в матче можно за 1.66 — это примерно 57% вероятности. Успех «Жальгирис» доступен за 2.20.

Вероятность ничьей в основное время оценивается коэффициентом 13.0.

При ставке в 1000 рублей на овертайм в матче можно выиграть 13 000 рублей в случае ничейного исхода в основное время встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

Ф2(+2.5) идет за 1.95 , а Ф2(-2.5) — за 1.85 ;

Ф1(+3.5) идет за 1.80 , а Ф2(-3.5) — за 1.95 ;

Ф1(+4.5) идет за 1.70, а Ф2(-4.5) — за 2.07.

Тотал очков больше 152.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 152.5.

Шансы «Жальгириса» набрать минимум 75 очков оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что УНИКС забросит 78 или более очков? ИТБ2 (77.5) доступен за 1.85.

Вы также можете поставить на того, кто первым совершит фол в матче: