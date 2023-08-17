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Олег Тактаров — Джефф Монсон: где смотреть бой 18 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Олег Тактаров — Джефф Монсон 18 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джефф Монсон.
Фото Global Look Press

18 августа первый русский чемпион UFC Олег Тактаров вернется в ринг. Боец сойдется с другим россиянином — Джеффом Монсоном. Поединок по правилам бокса возглавит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и начнется не раньше 23.00 по московскому времени. Место проведения ивента — волейбольная арена «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «РЕН ТВ», эфир стартует в 23.00 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpet, Тактаров — очевидный фаворит поединка: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш Снеговика предложен с котировкой 3.00 (31%), ничья идет за 6.50 (12%).

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Бой ветеранов пройдет по правилам бокса и точно не продлится долго: формат — три раунда по две минуты. О таком коротком поединке объявил промоутер Владимир Хрюнов. Букмекеры предполагают, что схватка пройдет всю дистанцию: тотал раундов больше 2.5 доступен за 1.30, ТМ 2.5 — за 3.20.

Олег Тактаров. Олег Тактаров — Джефф Монсон: прогноз на бой 18 августа 2023 года

55-летний Тактаров очень давно не выходил в ринг или октагон: последний бой он провел в апреле 2008-го в турнире YAMMA — Pit Fighting 1. Его 52-летний оппонент выступал куда чаще, предыдущая разборка с участием Монсона состоялась в октябре 2016-го.

Оба файтера считаются мастерами джиу-джитсу и имеют черные пояса в этом виде единоборств, а также кучу наград на различных турнирах по БЖЖ и грэпплингу. Тактаров даже на выигранном турнире UFC все три поединка забрал удушающими приемами. Монсон же из 60 побед 36 оформил приемами.

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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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