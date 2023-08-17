18 августа первый русский чемпион UFC Олег Тактаров вернется в ринг. Боец сойдется с другим россиянином — Джеффом Монсоном. Поединок по правилам бокса возглавит турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и начнется не раньше 23.00 по московскому времени. Место проведения ивента — волейбольная арена «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «РЕН ТВ», эфир стартует в 23.00 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpet, Тактаров — очевидный фаворит поединка: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.68, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш Снеговика предложен с котировкой 3.00 (31%), ничья идет за 6.50 (12%).

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Бой ветеранов пройдет по правилам бокса и точно не продлится долго: формат — три раунда по две минуты. О таком коротком поединке объявил промоутер Владимир Хрюнов. Букмекеры предполагают, что схватка пройдет всю дистанцию: тотал раундов больше 2.5 доступен за 1.30, ТМ 2.5 — за 3.20.

55-летний Тактаров очень давно не выходил в ринг или октагон: последний бой он провел в апреле 2008-го в турнире YAMMA — Pit Fighting 1. Его 52-летний оппонент выступал куда чаще, предыдущая разборка с участием Монсона состоялась в октябре 2016-го.

Оба файтера считаются мастерами джиу-джитсу и имеют черные пояса в этом виде единоборств, а также кучу наград на различных турнирах по БЖЖ и грэпплингу. Тактаров даже на выигранном турнире UFC все три поединка забрал удушающими приемами. Монсон же из 60 побед 36 оформил приемами.

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