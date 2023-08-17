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«Вердер» — «Бавария»: Кейн отпразднует первую победу в Германии

Прогноз на матч бундеслиги «Вердер» — «Бавария» 18 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Getty Images

18 августа Харри Кейн, вероятно, сыграет первый матч в чемпионате Германии. В стартовом туре его «Бавария» сразится на выезде с «Вердером». Игра состоится на «Везерштадион» в Бремене и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск. Главным арбитром выступит Феликс Цвайер.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
18 авг, 21:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» безусловным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.29, что составляет примерно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.79 (14%), успех «Вердера» — за 9.00 (9%).

Ставка в 1000 рублей на второе подряд поражение мюнхенцев, в случае если оно произойдет, принесет выплату в 9000 рублей.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 3.5 — в 2.14. На то, что в игре случится голевой бум и команды забьют минимум пять раз, котировка — 2.63.

Эксперты уверены, что гости отличатся трижды: ИТБ2 (2.5) идет за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.13. Гол «Вердера» предложено оформить за 1.50.

Победа «Баварии» с форой (-1.5) мяча оценена в 1.71. Если же вы предполагаете, что успех будет крупнее, используйте Ф2(-2.5) за 2.64.

Тем не менее наиболее вероятный счет в этой игры — 2:1 в пользу мюнхенцев за 8.75.

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Прогноз и ставка на матч «Вердер» — «Бавария»

Нельзя сказать, что «Бавария» провалила матч за Суперкубок против «Лейпцига». Мюнхенцы владели преимуществом, имели достаточно шансов, чтобы забить несколько мячей (13 ударов, пять в створ), но все попытки оказались неудачными — мяч упорно не шел в ворота. В то же время соперник использовал практически все возможности, причем вытащил игру один футболист — Дани Ольмо.

У «Вердера» есть несколько неплохих индивидуалистов, но они не сравнятся с ребятами из «РБ». А командно бременцы серьезно уступают «Баварии»: из 25 последних матчей они не проиграли всего дважды, 15 из 23 поражений были крупными — в два и более мяча. Вероятно, Кейн и компания победят уверенно и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вердер
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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