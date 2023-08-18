18 августа в первом туре чемпионата Германии «Бавария» сразится с «Вердером». Встреча команд пройдет на «Везерштадионе» и начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 21.25 мск. А главным арбитром назначен Феликс Цвайер.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко наберет три очка. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.28, что примерно 77% вероятности исхода. Ничья идет за 6.77 (14%), успех «Вердера» — за 9.25 (9%).

На победе «Баварии» много не заработаешь, но шансы очень хороши — ставка в 1000 рублей принесет 1280 рублей.

Если же верите в «Вердер», возьмите 1Х за 3.88. Либо Ф1(+1.5) за 2.20.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 3.5 — в 2.14. От четырех мячей было забито всего в трех из 10 последних матчах команд на поле бременцев.

Эксперты уверены, что гости отличатся трижды: ИТБ2 (2.5) идет за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.13. Гол «Вердера» предложено оформить за 1.50.

Обмен голами доступен с коэффициентом 1.60, противоположный результат — с 2.35.

Победа «Баварии» с форой (-1.5) мяча оценена в 1.71. Если же вы предполагаете, что успех будет крупнее, используйте Ф2(-2.5) за 2.64.

Тем не менее наиболее вероятный счет в этой игры — 2:1 в пользу мюнхенцев за 8.75.

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