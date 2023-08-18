«Вердер» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 18 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
18 августа в первом туре чемпионата Германии «Бавария» сразится с «Вердером». Встреча команд пройдет на «Везерштадионе» и начнется в 21.30 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 21.25 мск. А главным арбитром назначен Феликс Цвайер.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко наберет три очка. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.28, что примерно 77% вероятности исхода. Ничья идет за 6.77 (14%), успех «Вердера» — за 9.25 (9%).
На победе «Баварии» много не заработаешь, но шансы очень хороши — ставка в 1000 рублей принесет 1280 рублей.
Если же верите в «Вердер», возьмите 1Х за 3.88. Либо Ф1(+1.5) за 2.20.
Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.76, ТМ 3.5 — в 2.14. От четырех мячей было забито всего в трех из 10 последних матчах команд на поле бременцев.
Эксперты уверены, что гости отличатся трижды: ИТБ2 (2.5) идет за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.13. Гол «Вердера» предложено оформить за 1.50.
Обмен голами доступен с коэффициентом 1.60, противоположный результат — с 2.35.
Победа «Баварии» с форой (-1.5) мяча оценена в 1.71. Если же вы предполагаете, что успех будет крупнее, используйте Ф2(-2.5) за 2.64.
Тем не менее наиболее вероятный счет в этой игры — 2:1 в пользу мюнхенцев за 8.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0