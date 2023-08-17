18 августа легенды смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон проведут боксерский поединок. Мужчины сойдутся в рамках главного боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Ивент пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо», основная схватка начнется не раньше 23.00 по столичному времени. Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «РЕН ТВ», эфир стартует в 23.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpet отдали предпочтение экс-бойцу UFC: поставить на первого русского чемпиона промоушена можно за 1.68, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш Снеговика предложен с котировкой 3.00 (31%), ничья идет за 6.50 (12%).

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Бой ветеранов пройдет по правилам бокса и точно не продлится долго: формат — три раунда по две минуты. О таком коротком поединке объявил промоутер Владимир Хрюнов. Букмекеры предполагают, что схватка пройдет всю дистанцию: тотал раундов больше 2.5 доступен за 1.30, ТМ 2.5 — за 3.20.

Прогноз и ставка на бой Тактаров — Монсон

55-летний Тактаров очень давно не выходил в ринг или октагон: последний бой он провел в апреле 2008-го в турнире YAMMA — Pit Fighting 1. Его 52-летний оппонент выступал куда чаще — предыдущий поединок с участием Монсона состоялся в октябре 2016-го.

Схватка пройдет по правилам бокса, которые более удобны Тактарову. И это даже несмотря на то, что в UFC россиянин считался мастером джиу-джитсу, а последние пять побед в карьере добыл болевыми приемами. Олег — мастер спорта по самбо, в этом виде единоборств также сильно развивается ударная техника. Монсон же куда более ярко выраженный борец, у которого намного больше соответствующих регалий — неоднократные победы на мировых чемпионатах по грэпплингу и джиу-джитсу.

Рекомендуемая ставка: победа Тактарова за 1.68.

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