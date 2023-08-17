20 августа в центральном матче пятого тура чемпионата России «Спартак» подерется с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск.

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 2470 рублей, а чистая прибыль — 1470 рублей.

Можете подстраховать свой выбор и взять Ф2(0) за 2.05 или Ф1(0) за 1.81.

В семи из 10 последних встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42.

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.

«Спартак» в этом сезоне неизменно забивает во вторых таймах. На гол красно-белых после перерыва можно поставить за 1.56, в обеих 45-минутках — за 3.02.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.40;

2:1 в пользу одной или другой команды — за 9.00.

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