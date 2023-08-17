«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
20 августа в центральном матче пятого тура чемпионата России «Спартак» подерется с «Зенитом». Игра пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск.
«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).
При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 2470 рублей, а чистая прибыль — 1470 рублей.
Можете подстраховать свой выбор и взять Ф2(0) за 2.05 или Ф1(0) за 1.81.
В семи из 10 последних встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42.
Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.
«Спартак» в этом сезоне неизменно забивает во вторых таймах. На гол красно-белых после перерыва можно поставить за 1.56, в обеих 45-минутках — за 3.02.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0