Василий Уткин уверен, что «Манчестер Сити» побалует зрителей голами в матче против «Ньюкасла»
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Встреча на «Сент-Джеймс Парк» начнется в 20.30 по московскому времени.
В какой форме «Ньюкасл»
В шести последних турах АПЛ у «Ньюкасла» всего одна победа при пяти поражениях. Команда Эдди Хау пожинает плоды участия в Лиге чемпионов, оказавшись не готовой играть сразу на несколько фронтов. Итог: вылет из еврокубков и Кубка английской лиги, а также падение на девятое место в чемпионате Англии. Ко всем бедам добавились длительная дисквалификация важнейшего полузащитника-новичка Сандро Тонали и травмы основных вратаря Ника Поупа, полузащитников Харви Барнса, Джейкоба Мёрфи, Джо Уиллока, нападающего Каллума Уилсона.
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В трех предыдущих турах чемпионата «сороки» проиграли «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ливерпулю» (2:4). Мерсисайдцы тотально деклассировали оборону «Ньюкасла», создав больше семи голевых моментов, чего ранее ни одной команде АПЛ не удавалось. С учетом многомиллионных трат на трансферы Хау с такими результатами может досрочно лишиться работы.
Чаще всего «сороки» забивают с 61-й по 75-ю минуту (девять голов), а пропускают — с 75-й по 90-ю минуту (семь). В семи из 10 последних матчей «Ньюкасла» во всех турнирах прошла ставка на тотал больше 2.5 мяча.
В какой форме «Манчестер Сити»
У «горожан» восьмиматчевая серия без поражений во всех турнирах. На этом отрезке команда пополнила клубный музей очередным трофеем, выиграв Клубный чемпионат мира (3:0 над японским «Урава Ред Даймондс» и 4:0 над бразильским «Флуминенсе»). После возвращения из Саудовской Аравии подопечные Пепа Гвардиолы одолели «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в АПЛ. Эти результаты позволили догнать в турнирной таблице «Арсенал», а с учетом одного матча в запасе недалеко и лидирующий «Ливерпуль».
«Сити» забивает больше всех (45 голов), а по пропущенным мячам (21) уступает только своим главным конкурентам — «Ливерпулю» (18) и «Арсеналу» (20). 7 января в 1/32 финала Кубка Англии был разгромлен «Хаддерсфилд» (5:0). Этот успех омрачила травма защитника Мануэля Аканджи. Зато впервые с 11 августа вышел на поле полузащитник Кевин де Брейне, восстановившийся после операции на задней поверхности бедра. Возможно, бельгиец поможет «горожанам» взять у «Ньюкасла» реванш за сентябрьский вылет из Кубка английской лиги.
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
27 сентября «Ньюкасл» прервал 10-матчевую серию без побед над «Манчестер Сити». 1:0 благодаря голу Александера Исака на «Сент-Джеймс Парк» позволили пройти фаворита в Кубке английской лиги. Предыдущая домашняя для «сорок» очная встреча в рамках АПЛ завершилась со счетом 3:3.
Прогноз Василия Уткина на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января
«Ставка на то, что «горожане» забьют в обоих таймах, прошла в четырех последних очных встречах команд на «Сент-Джеймс Парк» в рамках АПЛ. Несмотря на провальный отрезок «Сити» в конце ноября — начале декабря, коллектив Гвардиолы по потерянным очкам идет вторым в чемпионате, держа лидирующий «Ливерпуль» на расстоянии всего в одну победу.
Травма Эрлинга Холанда сказалась на результативности команды, но Пеп Гвардиола получил подарок на Рождество — восстановился после травмы капитан Кевин де Брейне. Бельгиец уже успел отметиться результативной передачей в кубковой встрече, а «Ньюкасл» ужасно выглядит в обороне в последнее время. Голы «Сити» в обоих таймах — адекватный прогноз на предстоящую встречу», — считает Уткин.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на вариант «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах» можно поставить с коэффициентом 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5