«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 13 января 2024 года
13 января в 21-м туре АПЛ «Челси» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Энтони Тэйлор. В России легально не показывают английский футбол.
Аналитики не верят в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили коэффициент 5.30, что соответствует 17% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (22%), а успех «синих» — за скромные 1.63 (61%).
«Фулхэм» не одолел «Челси» в 23 из 25 матчей. Вероятность того, что гости хотя бы не проиграют в этот раз (Х2), оценена в 2.30.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. Опция «обе забьют» предложена за 1.68, обратный рынок — за 2.20.
Триумф «Челси» со счетом 1:0 или 2:0, а также ничья 1:1 — самые вероятные итоги поединка. На эти события можно сыграть с одинаковым коэффициентом 9.00.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»
«Синие» играют нестабильно — у клуба восьмиматчевая бескомпромиссная серия в АПЛ (по 4 победы и поражения). Но при родных фанатах «Челси» выиграл в трех последних поединках чемпионата. При этом команда Маурисио Почеттино выдает веселые перформансы: минимум три мяча забито в восьми из 10 предыдущих игр с участием «синих» в премьер-лиге. А еще клуб отличился минимум дважды в четырех домашних турах подряд.
«Фулхэм» тоже забыл про ничьи — у парней Марку Силвы серия из четырех побед и шести поражений. На выезде дела идут особенно неважно: нет побед в девяти визитах к соперникам подряд (6 поражений и 3 ничьи). Зато матчи АПЛ с участием «дачников» выходят такими же бодрыми, как у их соперников: минимум три мяча залетело в восьми из девяти туров. Так что у команд высокие шансы пробить «верх» по голам в ближайшей игре.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5