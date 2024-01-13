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«Челси» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 13 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 13 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Энцо Фернандес («Челси»).
Фото Global Look Press

13 января в 21-м туре АПЛ «Челси» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в 15.30 по московскому времени. Матч обслужит рефери Энтони Тэйлор. В России легально не показывают английский футбол.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
13 янв, 15:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Фулхэм

Аналитики не верят в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили коэффициент 5.30, что соответствует 17% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (22%), а успех «синих» — за скромные 1.63 (61%).

«Фулхэм» не одолел «Челси» в 23 из 25 матчей. Вероятность того, что гости хотя бы не проиграют в этот раз (Х2), оценена в 2.30.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. Опция «обе забьют» предложена за 1.68, обратный рынок — за 2.20.

Триумф «Челси» со счетом 1:0 или 2:0, а также ничья 1:1 — самые вероятные итоги поединка. На эти события можно сыграть с одинаковым коэффициентом 9.00.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Фулхэм»

«Синие» играют нестабильно — у клуба восьмиматчевая бескомпромиссная серия в АПЛ (по 4 победы и поражения). Но при родных фанатах «Челси» выиграл в трех последних поединках чемпионата. При этом команда Маурисио Почеттино выдает веселые перформансы: минимум три мяча забито в восьми из 10 предыдущих игр с участием «синих» в премьер-лиге. А еще клуб отличился минимум дважды в четырех домашних турах подряд.

«Фулхэм» тоже забыл про ничьи — у парней Марку Силвы серия из четырех побед и шести поражений. На выезде дела идут особенно неважно: нет побед в девяти визитах к соперникам подряд (6 поражений и 3 ничьи). Зато матчи АПЛ с участием «дачников» выходят такими же бодрыми, как у их соперников: минимум три мяча залетело в восьми из девяти туров. Так что у команд высокие шансы пробить «верх» по голам в ближайшей игре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фулхэм
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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