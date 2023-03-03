20-матчевая победная серия Джоковича под угрозой. Пройдет ли Медведев Новака на пути к третьему титулу подряд?
3 марта в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае первая ракетка мира, серб Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч начнется не ранее 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет. Счет личных встреч — 9:4 в пользу 22-кратного чемпиона ТБШ.
Букмекерская компания OLIMPBET считает, что у Джоковича значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Успех Медведева предложен за 2.76 (32%).
Ставка в 1000 рублей на Даниила в случае его выхода в финал принесет выигрыш 2760 рублей, а чистая прибыль составит 1760 рублей.
Даниил и Новак уже встречались в этом году, и тогда серб уверенно победил со счетом 2:0 (6:3, 6:4). Идентичный успех Джоковича в предстоящем матче доступен за 2.16.
Правда, в десяти из 13 случаев Медведев брал у серба хотя бы партию. Ф2(+1.5) по сетам идет за 1.65.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на Даниила с гандикапом по геймам:
Обычно матчи между Ноле и Даней получаются боевыми: в шести из девяти в двухсетовом формате было сыграно более 22 геймов. ТБ 22.5 в полуфинале Дубая оценен котировкой 1.83, ТМ 22.5 — 2.00.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Даниил Медведев
Медведев и Джокович — теннисисты, которые идут на самых продолжительных победных сериях в ATP-туре. Новак выиграл 20 матчей подряд, Даниил — 12. При этом серб забрал Australian Open с Аделаидой и взял длительную паузу, а россиянин играет третью неделю подряд — прежде он стал сильнейшим в Роттердаме и Дохе.
Медведев набрал сумасшедший ход: он не проиграл ни партии в пяти последних поединках, а в четвертьфинале против Борны Чорича взял шесть геймов и 21 очко подряд. В действиях Даниила нет заметных изъянов — он вышел на мощности начала прошлого сезона, когда добрался до финала АО.
Хотя Джокович — фаворит букмекеров, не стоит забывать, что в своей лучшей форме Медведев — опасный соперник даже для 22-кратного чемпиона ТБШ. Даниил четырежды обыгрывал Новака и только в трех из 13 матчей не взял у него ни одной партии. Сейчас явно не тот случай.
Рекомендуемая ставка: Медведев выиграет хотя бы один сет за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2