«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ 3 марта 2032 года
Плей-офф Кубка Гагарина постепенно разгоняется: 3 марта «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут уже второй матч в рамках 1/4 финала Восточной конференции. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, хозяева — огромные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.77, это около 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.30 (23%), ничья идет за чуть меньшие 4.20 (22%).
Считаете, что «Нефтехимик» выиграет второй матч в серии? Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера при благоприятном исходе принесет 4300 рублей.
Рынок на победу казанцев с учетом овертайма можно взять за 1.40, успех команды из Нижнекамска идет за 2.94.
Аналитики считают «Нефтехимик» однозначным аутсайдером, но команда Олега Леонтьева неожиданно выиграла в овертайме (3:2). Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят «Ак Барсу», можно с коэффициентом 1.97.
Также на матч доступны ставки на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.38, Ф2(0) — за 2.99;
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.41, Ф2(+1.5) — за 1.55.
Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года
Казанцы заняли первую строчку на «Востоке» в регулярке и попали в плей-офф на «Нефтехимик», который проник в плей-офф только благодаря дополнительным показателям, а так набрал одинаковое количество очков (по 72) с оставшимся девятым в конференции «Трактором».
В регулярном чемпионате «Ак Барс» трижды обыграл соперника, а единственное поражение потерпел в овертайме — как в плей-офф. Команда вряд ли потерпит второе поражение подряд: такого с ней не случалось с ноября, или на протяжении 36 игр. Тем более что «Нефтехимик» — худшая команда «Востока», которая прошла в плей-офф.
Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2