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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ 3 марта 2032 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Нефтехимика» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Нефтехимика»., Telegram

Плей-офф Кубка Гагарина постепенно разгоняется: 3 марта «Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут уже второй матч в рамках 1/4 финала Восточной конференции. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

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По мнению аналитиков букмекерской компании ОЛИМПБЕТ, хозяева — огромные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.77, это около 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.30 (23%), ничья идет за чуть меньшие 4.20 (22%).

Считаете, что «Нефтехимик» выиграет второй матч в серии? Ставка в 1000 рублей на победу аутсайдера при благоприятном исходе принесет 4300 рублей.

Рынок на победу казанцев с учетом овертайма можно взять за 1.40, успех команды из Нижнекамска идет за 2.94.

Аналитики считают «Нефтехимик» однозначным аутсайдером, но команда Олега Леонтьева неожиданно выиграла в овертайме (3:2). Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят «Ак Барсу», можно с коэффициентом 1.97.

Также на матч доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.38, Ф2(0) — за 2.99;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.41, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 4.5 гола предложен за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.88.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3 марта 2023 года

Казанцы заняли первую строчку на «Востоке» в регулярке и попали в плей-офф на «Нефтехимик», который проник в плей-офф только благодаря дополнительным показателям, а так набрал одинаковое количество очков (по 72) с оставшимся девятым в конференции «Трактором».

В регулярном чемпионате «Ак Барс» трижды обыграл соперника, а единственное поражение потерпел в овертайме — как в плей-офф. Команда вряд ли потерпит второе поражение подряд: такого с ней не случалось с ноября, или на протяжении 36 игр. Тем более что «Нефтехимик» — худшая команда «Востока», которая прошла в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.77.

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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ 3 марта 2023 года

20-матчевая победная серия Джоковича под угрозой. Пройдет ли Медведев Новака на пути к третьему титулу подряд?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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Спартак

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Краснодар

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