«Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов
3 марта в рамках 23-го тура немецкой бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» в 22.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг» 3 марта 2023 года
Букмекерская компания OLIMPBET считает, что у «Боруссии» чуть больше шансов на победу. Взять ее успех можно с котировкой 2.31, это приблизительно 42% вероятности исхода. Триумф «Лейпцига» доступен за 2.99 (32%), ничья — за 3.74 (26%).
«Быки» победили дортмундцев в трех последних встречах. Поставить на Х2 можно за 1.66.
ТБ 2.5 доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.34.
Только в одном из шести последних противостояний забивала одна команда — в первом круге «Лейпциг» вынес «Боруссию» со счетом 3:0. Обмен голами оценен котировкой 1.55. Обратный рынок предложен за 2.47.
Команда Эдина Терзича в этом сезоне забивает в среднем 1.9 гола за матч. У «быков» идентичный показатель. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.96, ИТБ2 (1.5) — в 2.27.
Три наиболее вероятных исхода поединка, по версии аналитиков из OLIMPBET, — ничья 1:1 за 6.88.
«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча 23-го тура бундеслиги 3 марта 2023 года
«Дортмунд» вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу — у команд по 46 очков, но мюнхенцы впереди по дополнительным показателям. У «Боруссии» — лучшая атака и оборона после баварцев: разница мячей — 45:27. Интересно, что у «Лейпцига» идентичный показатель, но «быки» набрали на четыре очка меньше.
«Боруссия» — самая бескомпромиссная команда бундеслиги: всего одна ничья за 22 матча, а еще шесть поражений и 15 побед. Ни одна команда в Германии не выигрывает чаще, чем «шмели», — даже у «Баварии» на два успеха меньше. В последний раз парни Терзича проигрывали «Менхенгладбаху» (2:4) в ноябре 2022-го. С тех пор у команды серия из девяти побед во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, где пострадал «Челси» (1:0). Дортмундцы выиграли все матчи в 2023-м — это лучший результат среди клубов топ-5 лиг Европы.
«Шмели» опасны универсальной атакой: сразу восемь игроков команды забили три и более мяча. А лучший по системе «гол + пас» — Юлиан Брандт (8+4). Правда, к матчу с «Лейпцигом» хозяева подойдут слегка обескровленными: второй сильнейший форвард клуба Юссуфа Мукоко (6+3) недоступен на ближайший матч из-за травмы. Еще один результативный вингер Карим Адейеми (3+2) тоже в лазарете.
«Лейпциг» чудовищно начал сезон: четыре поражения, две ничьих и всего лишь две победы отправили в отставку Доменико Тедеско. Его место занял Марко Розе, и с тех пор «быки» так разогнались, что дышат в спины «Баварии» и «Боруссии».
В последний раз красные проигрывали еще в сентябре — и тоже «Менхенгладбаху» (0:3). С тех пор у «Лейпцига» всего одно поражение за 22 матча во всех турнирах. Единственные, кому проиграли в этом году парни Розе, — конкурент за титул в Германии «Унион» (1:2).
Это можно объяснить травмами ключевых игроков: лучшего бомбардира Кристофера Нкунку (17+5 в 24 матчах) и вингера Дани Ольмо (4+6 в 17 играх). Француз восстановился к игре с «Сити», но еще не набрал форму.
«Быки» подтвердили класс в матче против «горожан» — не уступили дома одной из сильнейших команд мира (1:1), а затем выиграли у прямого конкурента за Лигу чемпионов «Айнтрахта» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Лейпциг»
История последних встреч в пользу «Лейпцига»: «быки» выиграли три из трех матчей с общим счетом 9:2. А в первом туре больно ужалили «шмелей» тремя безответными мячами. А еще красные не проигрывают в 21 из 23 игр.
За «Боруссию» говорит мощная победная серия из девяти игр, четыре из которых — всухую, а еще в четырех соперники не смогли забить дортмундцам больше одного мяча.
Команды настолько равны по силам, что набрали одинаковую разницу забитых и пропущенных (45:27) и даже последнее поражение потерпели от одной и той же команды.
Хоть лидера и сложно выбрать, зато противостояние «Боруссии» и «Лейпцига» всегда богато на голы: команды забивают друг другу три и больше мячей в шести матчах подряд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2