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2 марта, 12:15

«Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг» 3 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Ройс и Мариус Вольф.
Фото Global Look Press
Матч будет очень горячим.

3 марта в рамках 23-го тура немецкой бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
03 мар, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг» 3 марта 2023 года

Букмекерская компания OLIMPBET считает, что у «Боруссии» чуть больше шансов на победу. Взять ее успех можно с котировкой 2.31, это приблизительно 42% вероятности исхода. Триумф «Лейпцига» доступен за 2.99 (32%), ничья — за 3.74 (26%).

«Быки» победили дортмундцев в трех последних встречах. Поставить на Х2 можно за 1.66.

ТБ 2.5 доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.34.

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Только в одном из шести последних противостояний забивала одна команда — в первом круге «Лейпциг» вынес «Боруссию» со счетом 3:0. Обмен голами оценен котировкой 1.55. Обратный рынок предложен за 2.47.

Команда Эдина Терзича в этом сезоне забивает в среднем 1.9 гола за матч. У «быков» идентичный показатель. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.96, ИТБ2 (1.5) — в 2.27.

Три наиболее вероятных исхода поединка, по версии аналитиков из OLIMPBET, — ничья 1:1 за 6.88.

«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча 23-го тура бундеслиги 3 марта 2023 года

«Дортмунд» вместе с «Баварией» возглавляет турнирную таблицу — у команд по 46 очков, но мюнхенцы впереди по дополнительным показателям. У «Боруссии» — лучшая атака и оборона после баварцев: разница мячей — 45:27. Интересно, что у «Лейпцига» идентичный показатель, но «быки» набрали на четыре очка меньше.

«Боруссия» — самая бескомпромиссная команда бундеслиги: всего одна ничья за 22 матча, а еще шесть поражений и 15 побед. Ни одна команда в Германии не выигрывает чаще, чем «шмели», — даже у «Баварии» на два успеха меньше. В последний раз парни Терзича проигрывали «Менхенгладбаху» (2:4) в ноябре 2022-го. С тех пор у команды серия из девяти побед во всех турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, где пострадал «Челси» (1:0). Дортмундцы выиграли все матчи в 2023-м — это лучший результат среди клубов топ-5 лиг Европы.

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«Шмели» опасны универсальной атакой: сразу восемь игроков команды забили три и более мяча. А лучший по системе «гол + пас» — Юлиан Брандт (8+4). Правда, к матчу с «Лейпцигом» хозяева подойдут слегка обескровленными: второй сильнейший форвард клуба Юссуфа Мукоко (6+3) недоступен на ближайший матч из-за травмы. Еще один результативный вингер Карим Адейеми (3+2) тоже в лазарете.

«Лейпциг» чудовищно начал сезон: четыре поражения, две ничьих и всего лишь две победы отправили в отставку Доменико Тедеско. Его место занял Марко Розе, и с тех пор «быки» так разогнались, что дышат в спины «Баварии» и «Боруссии».

В последний раз красные проигрывали еще в сентябре — и тоже «Менхенгладбаху» (0:3). С тех пор у «Лейпцига» всего одно поражение за 22 матча во всех турнирах. Единственные, кому проиграли в этом году парни Розе, — конкурент за титул в Германии «Унион» (1:2).

Это можно объяснить травмами ключевых игроков: лучшего бомбардира Кристофера Нкунку (17+5 в 24 матчах) и вингера Дани Ольмо (4+6 в 17 играх). Француз восстановился к игре с «Сити», но еще не набрал форму.

«Быки» подтвердили класс в матче против «горожан» — не уступили дома одной из сильнейших команд мира (1:1), а затем выиграли у прямого конкурента за Лигу чемпионов «Айнтрахта» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Лейпциг»

История последних встреч в пользу «Лейпцига»: «быки» выиграли три из трех матчей с общим счетом 9:2. А в первом туре больно ужалили «шмелей» тремя безответными мячами. А еще красные не проигрывают в 21 из 23 игр.

За «Боруссию» говорит мощная победная серия из девяти игр, четыре из которых — всухую, а еще в четырех соперники не смогли забить дортмундцам больше одного мяча.

Команды настолько равны по силам, что набрали одинаковую разницу забитых и пропущенных (45:27) и даже последнее поражение потерпели от одной и той же команды.

Хоть лидера и сложно выбрать, зато противостояние «Боруссии» и «Лейпцига» всегда богато на голы: команды забивают друг другу три и больше мячей в шести матчах подряд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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