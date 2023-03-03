В центральном матче 23-го тура бундеслиги встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Причем «шмели» набрали такое же количество очков, сколько и лидирующая «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Свен Яблонски даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 22.25 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.31, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.03 (32%). Ничья идет за 3.68 (26%).

Команда из Дортмунда выиграла все матчи в 2023 году во всех турнирах. Верите, что победная серия продолжится? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 2310 рублей.

Эксперты считают «Боруссию» фаворитом, но «Лейпциг» — неудобный соперник для команды Эдина Терзича. «Ред Булл» выиграл у дортмундцев последние три матча во всех турнирах. Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят, можно за 1.65.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.08, Ф2(+1.5) — за 1.24;

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.77.

Самым вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1. Поставить на такой итог можно с коэффициентом 6.79.

«Боруссия» и «Лейпциг» — одни из самых результативных команд бундеслиги: за 22 тура они наколотили по 45 мячей, больше них забила только «Бавария» (64). Также коллективы часто выдают яркие очные матчи: в шести из последних 10 игр во всех турнирах отличались на двоих минимум четыре раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35.