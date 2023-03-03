«Боруссия» — «Лейпциг»: где смотреть матч бундеслиги 3 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
В центральном матче 23-го тура бундеслиги встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Причем «шмели» набрали такое же количество очков, сколько и лидирующая «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Свен Яблонски даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 22.25 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.31, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.03 (32%). Ничья идет за 3.68 (26%).
Команда из Дортмунда выиграла все матчи в 2023 году во всех турнирах. Верите, что победная серия продолжится? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 2310 рублей.
Эксперты считают «Боруссию» фаворитом, но «Лейпциг» — неудобный соперник для команды Эдина Терзича. «Ред Булл» выиграл у дортмундцев последние три матча во всех турнирах. Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят, можно за 1.65.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.08, Ф2(+1.5) — за 1.24;
• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.77.
Самым вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1. Поставить на такой итог можно с коэффициентом 6.79.
«Боруссия» и «Лейпциг» — одни из самых результативных команд бундеслиги: за 22 тура они наколотили по 45 мячей, больше них забила только «Бавария» (64). Также коллективы часто выдают яркие очные матчи: в шести из последних 10 игр во всех турнирах отличались на двоих минимум четыре раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2