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«Боруссия» — «Лейпциг»: где смотреть матч бундеслиги 3 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 3 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Боруссии» в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом».
Фото Global Look Press

В центральном матче 23-го тура бундеслиги встретятся вторая и четвертая команды чемпионата — дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Причем «шмели» набрали такое же количество очков, сколько и лидирующая «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», арбитр Свен Яблонски даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир начнется в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
03 мар, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 2.31, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.03 (32%). Ничья идет за 3.68 (26%).

Команда из Дортмунда выиграла все матчи в 2023 году во всех турнирах. Верите, что победная серия продолжится? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 2310 рублей.

Эксперты считают «Боруссию» фаворитом, но «Лейпциг» — неудобный соперник для команды Эдина Терзича. «Ред Булл» выиграл у дортмундцев последние три матча во всех турнирах. Поставить на то, что гости снова как минимум не уступят, можно за 1.65.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.08, Ф2(+1.5) — за 1.24;

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.14, Ф2(-1.5) — за 5.77.

Марко Ройс и&nbsp;Мариус Вольф. «Боруссия» Д — «Лейпциг»: столкновение самых атакующих команд бундеслиги подарит океан голов

Самым вероятным результатом встречи аналитики считают ничью 1:1. Поставить на такой итог можно с коэффициентом 6.79.

«Боруссия» и «Лейпциг» — одни из самых результативных команд бундеслиги: за 22 тура они наколотили по 45 мячей, больше них забила только «Бавария» (64). Также коллективы часто выдают яркие очные матчи: в шести из последних 10 игр во всех турнирах отличались на двоих минимум четыре раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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