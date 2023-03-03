Александр Зверев — Андрей Рублев: предсказуемость снова погубит теннисиста из России в противостоянии с немцем
3 марта в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае состоится любопытное противостояние — немец Александр Зверев сразится с Андреем Рублевым из России. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 5:0 в пользу спортсмена из Германии.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение Звереву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. На то, что преуспеет Рублев, котировка — 2.12 (43%).
Ставка в 1000 рублей на россиянина в случае его выхода в финал принесет выплату в 2120 рублей.
Теннисисты провели между собой пять матчей в официальных турнирах, и Рублев во всех случаях потерпел фиаско — не взял даже ни одного сета. На победу Зверева 2:0 по партиям коэффициент — 2.75.
Также можете взять успех немца с форой по геймам: например, Ф1(-1.5) идет за 1.97, Ф1(-2.5) — за 2.27. В то же время Ф2(+1.5) доступна 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.64.
Во всех шести матчах на турнире теннисисты разыгрывали по 20 и более геймов. ТБ 22.5 оценен в 1.70, ТМ 22.5 — в 2.16.
Приятные 1.40 предложены на победу Рублева хотя бы в одном сете.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Андрей Рублев
Андрей Рублев совершил главное спасение турнира в Дубае: во втором круге он отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета встречи с Алехандро Давидовичем-Фокина. Александру Звереву тоже пришлось совершить камбэк в одной из игр — против Иржи Лехечки в первом раунде. Остальные два матча соперники выиграли довольно легко.
Для Зверева этот полуфинал стал первым со времен травмы, которую он получил на прошлогоднем «Ролан Гарросе». С тех пор немец проиграл многим соперникам, которых в обычный день легко одолел бы. В Дубае он явно прибавляет и закономерно добрался до 1/2, пусть его теннис еще не до конца идеален.
Рублев тоже впервые в 2023-м вошел в топ-4 на турнире ATP, хотя он играл в четвертьфинале Australian Open. При этом у него накопилось много случайных поражений: от Лехечки, де Минаура, Коккинакиса. Андрей никак не подкорректировал свой стиль в межсезонье, поэтому остается предсказуемым для топ-игроков — Джокович в Мельбурне не оставил ему шансов.
Зверев тоже по-прежнему относится к категории «больших» теннисистов. Не зря он ведет у Рублева 5:0 по личным встречам и до сих пор не проиграл ему ни сета. Более того, Андрею лишь в одной партии удалось довести игру до тай-брейка — немец для него очень неудобен.
Да, сейчас соперники примерно равны: Зверев не набрал былую форму, а Рублев никак не усилил свою. В таком случае многое будет зависеть от психологии, а Андрея она в таких случаях часто подводит — слишком уж яростно он прокручивает в голове тот факт, что никогда не справлялся с оппонентом.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2