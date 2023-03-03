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Александр Зверев — Андрей Рублев: предсказуемость снова погубит теннисиста из России в противостоянии с немцем

Прогноз на матч ATP Дубай Александр Зверев — Андрей Рублев 3 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

3 марта в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае состоится любопытное противостояние — немец Александр Зверев сразится с Андреем Рублевым из России. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 5:0 в пользу спортсмена из Германии.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение Звереву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. На то, что преуспеет Рублев, котировка — 2.12 (43%).

Ставка в 1000 рублей на россиянина в случае его выхода в финал принесет выплату в 2120 рублей.

Теннисисты провели между собой пять матчей в официальных турнирах, и Рублев во всех случаях потерпел фиаско — не взял даже ни одного сета. На победу Зверева 2:0 по партиям коэффициент — 2.75.

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Также можете взять успех немца с форой по геймам: например, Ф1(-1.5) идет за 1.97, Ф1(-2.5) — за 2.27. В то же время Ф2(+1.5) доступна 1.86, Ф2(+2.5) — за 1.64.

Во всех шести матчах на турнире теннисисты разыгрывали по 20 и более геймов. ТБ 22.5 оценен в 1.70, ТМ 22.5 — в 2.16.

Приятные 1.40 предложены на победу Рублева хотя бы в одном сете.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Андрей Рублев

Андрей Рублев совершил главное спасение турнира в Дубае: во втором круге он отыграл пять матчболов подряд на тай-брейке второго сета встречи с Алехандро Давидовичем-Фокина. Александру Звереву тоже пришлось совершить камбэк в одной из игр — против Иржи Лехечки в первом раунде. Остальные два матча соперники выиграли довольно легко.

Для Зверева этот полуфинал стал первым со времен травмы, которую он получил на прошлогоднем «Ролан Гарросе». С тех пор немец проиграл многим соперникам, которых в обычный день легко одолел бы. В Дубае он явно прибавляет и закономерно добрался до 1/2, пусть его теннис еще не до конца идеален.

Рублев тоже впервые в 2023-м вошел в топ-4 на турнире ATP, хотя он играл в четвертьфинале Australian Open. При этом у него накопилось много случайных поражений: от Лехечки, де Минаура, Коккинакиса. Андрей никак не подкорректировал свой стиль в межсезонье, поэтому остается предсказуемым для топ-игроков — Джокович в Мельбурне не оставил ему шансов.

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Зверев тоже по-прежнему относится к категории «больших» теннисистов. Не зря он ведет у Рублева 5:0 по личным встречам и до сих пор не проиграл ему ни сета. Более того, Андрею лишь в одной партии удалось довести игру до тай-брейка — немец для него очень неудобен.

Да, сейчас соперники примерно равны: Зверев не набрал былую форму, а Рублев никак не усилил свою. В таком случае многое будет зависеть от психологии, а Андрея она в таких случаях часто подводит — слишком уж яростно он прокручивает в голове тот факт, что никогда не справлялся с оппонентом.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 1.75.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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