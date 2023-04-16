Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 16 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед» 16 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

16 апреля «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура АПЛ отправится на выезд к «Ноттингем Форрест». Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд». Главный арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России нет официального вещателя чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
16 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «лесников» предложен с котировкой 4.89 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.99 (24%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1730 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге АПЛ и дважды в полуфиналах Кубка Лиги. Все матчи завершились сухими победами «красных дьяволов» (два раза по 3:0 и однажды 2:0). В последний раз «Ноттингем» не уступал «МЮ» еще в 1995-м (1:1). Поставить на непоражение хозяев в предстоящей встрече можно за 2.18.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.31;

• победа «МЮ» 1:0 — за 7.75;

• успехи гостей 2:1 и 2:0 — за 8.25.

Эксперты считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07.

&laquo;Зенит&raquo;. «Ростов» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Рио-де-Жанейро в гостях у Карпина

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»

Гости выглядят серьезными фаворитами: они уже трижды в этом сезоне всухую обыграли «Форест» и к предстоящей встрече подошли в гораздо лучшем состоянии. «Ноттингем» не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти туров, в шести из которых уступил. Команда даже опустилась в зону вылета. «МЮ» же борется за место в Лиге чемпионов и делает это неплохо: последние два матча манкунианцев в АПЛ закончились их сухими победами, что закрыло серию из трех безуспешных игр.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.73.

0
Читайте также
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
На Украине обвинили Меркель в невступлении страны в НАТО
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2023 года

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости