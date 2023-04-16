«Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 16 апреля 2023 года
16 апреля «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура АПЛ отправится на выезд к «Ноттингем Форрест». Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд». Главный арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России нет официального вещателя чемпионата Англии.
Букмекеры считают «красных дьяволов» однозначными фаворитами: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Успех «лесников» предложен с котировкой 4.89 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.99 (24%).
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном результате принесет 1730 рублей.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в первом круге АПЛ и дважды в полуфиналах Кубка Лиги. Все матчи завершились сухими победами «красных дьяволов» (два раза по 3:0 и однажды 2:0). В последний раз «Ноттингем» не уступал «МЮ» еще в 1995-м (1:1). Поставить на непоражение хозяев в предстоящей встрече можно за 2.18.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.31;
• победа «МЮ» 1:0 — за 7.75;
• успехи гостей 2:1 и 2:0 — за 8.25.
Эксперты считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»
Гости выглядят серьезными фаворитами: они уже трижды в этом сезоне всухую обыграли «Форест» и к предстоящей встрече подошли в гораздо лучшем состоянии. «Ноттингем» не может выиграть в чемпионате на протяжении девяти туров, в шести из которых уступил. Команда даже опустилась в зону вылета. «МЮ» же борется за место в Лиге чемпионов и делает это неплохо: последние два матча манкунианцев в АПЛ закончились их сухими победами, что закрыло серию из трех безуспешных игр.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.73.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4