Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 16 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Global Look Press

16 апреля состоится центральный матч 23-го тура РПЛ, в котором занимающий второе место «Ростов» сыграет с лидирующим «Зенитом». Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.40 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Зенит» фаворитом встречи. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Ростова» — за 6.21 (14%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 6210 рублей, а чистая прибыль — 5210 рублей.

«Ростов» свел вничью половину из четырех последних матчей с «Зенитом». На то, что команда Карпина не уступит, котировка — 2.49.

В шести из семи предыдущих встреч между командами прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

Считаете, что Малком и остальные атакующие игроки «Зенита» оформят хотя бы два забитых мяча? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.72, ИТМ2 (1.5) — в 2.14.

Соперники обменялись голами в четырех последних играх. Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:0 в пользу гостей за 6.40.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Вест Хэм» — «Арсенал»: Артета заберет легкие три очка на пути к чемпионству

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зениту» осталось сделать, по сути, один шаг к чемпионству — победа в предстоящей игре позволит команде Сергея Семака оторваться от преследователей на 12 очков за шесть туров до конца сезона. Безусловно, сине-бело-голубые сделают все возможное, чтобы выполнить задачу, тем более что «Ростов» находится сейчас не в такой форме, в которой был в первой половине сезона.

Желто-синие свели к ничьей два последних матча с «Оренбургом» (2:2) в РПЛ и с «Краснодаром» (1:1) в Кубке, а до этого одержали четыре натужные победы над аутсайдерами — «Торпедо» (2:1), «Химками» (1:0) и «НН» (2:1 и 1:0). Также стоит вспомнить недавний провал во встрече с «Локомотивом» — защитники южан допустили множество ошибок и позволили Дзюбе оформить хет-трик (3:1).

В 2023-м «Ростов» провел дома четыре матча и пропустил в каждом из них. В среднем команда Карпина вынимает мяч из ворот 1.33 раза в играх на своем поле, а «Зенит» забивает 1.63 гола в гостях. В предыдущих трех встречах на «Ростов Арене» сине-бело-голубые неизменно оформляли хотя бы два мяча. Наверняка то же самое произойдет и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.72.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
1
1
Читайте также
В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
В Киево-Печерской лавре началось пасхальное богослужение
Минимум два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киеве
Популярное видео
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хольгер Руне — Андрей Рублев: отсутствие плана Б снова помешает россиянину победить на «мастерсе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости