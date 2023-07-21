«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года
Чемпион последних пяти сезонов РПЛ «Зенит» откроет новую кампанию 22 июля выездным поединком против «Нижнего Новгорода». Команды сойдутся на стадионе «Нижний Новгород», арбитр Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 15.10 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: рынок на победу команды Сергея Семака предложен с котировкой 1.61, что составляет приблизительно 62% вероятности. Успех хозяев можно взять за 5.59 (16%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.29 (22%).
Ставка в 1000 рублей на фаворита при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.
За четыре встречи в РПЛ нижегородцы лишь однажды не уступили петербуржцам — поставить на непоражение команды Сергея Юрана в предстоящем матче можно за 2.40.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога игры отражают огромное превосходство гостей:
• 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.31;
• 1:1 — за 7.40;
• 1:0 — за 7.50.
В прошлом сезоне «Зенит» дважды разгромил соперника (3:0), вероятно, результативной получится и предстоящая разборка. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.
Рынок на обмен голами доступен за 1.79, вариант «обе забьют — нет» — за 2.01.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»
Нижегородцы — одни из главных аутсайдеров нового розыгрыша РПЛ: в прошлом чемпионате команда финишировала 13-й, а в стыковых поединках обыграла «Родину» с перевесом только в один мяч. К тому же «Нижний» — удобный соперник для «Зенита». Последнее поражение датировано сезоном-2021/22 (0:1), а общий счет в истории противостояния — 11:2 в пользу сине-бело-голубых.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.54.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -