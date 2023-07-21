Чемпион последних пяти сезонов РПЛ «Зенит» откроет новую кампанию 22 июля выездным поединком против «Нижнего Новгорода». Команды сойдутся на стадионе «Нижний Новгород», арбитр Сергей Иванов даст стартовый свисток в 15.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 15.10 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: рынок на победу команды Сергея Семака предложен с котировкой 1.61, что составляет приблизительно 62% вероятности. Успех хозяев можно взять за 5.59 (16%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.29 (22%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.

За четыре встречи в РПЛ нижегородцы лишь однажды не уступили петербуржцам — поставить на непоражение команды Сергея Юрана в предстоящем матче можно за 2.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога игры отражают огромное превосходство гостей:

• 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.31;

• 1:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 7.50.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды разгромил соперника (3:0), вероятно, результативной получится и предстоящая разборка. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Рынок на обмен голами доступен за 1.79, вариант «обе забьют — нет» — за 2.01.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»

Нижегородцы — одни из главных аутсайдеров нового розыгрыша РПЛ: в прошлом чемпионате команда финишировала 13-й, а в стыковых поединках обыграла «Родину» с перевесом только в один мяч. К тому же «Нижний» — удобный соперник для «Зенита». Последнее поражение датировано сезоном-2021/22 (0:1), а общий счет в истории противостояния — 11:2 в пользу сине-бело-голубых.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.54.

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