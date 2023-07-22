«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 июля чемпион России «Зенит» откроет новый сезон матчем против «Нижнего Новгорода». Игра состоится на арене «Нижний Новгород» и начнется в 15.15 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 15.10 мск. Обслужит встречу арбитр Сергей Иванов.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Зенит» наберет первые три очка в новом сезоне. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.60, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.19 (23%), успех «НН» — за 5.78 (15%).
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«Нижний Новгород» лишь раз в четырех официальных матчах не проиграл «Зениту». На вариант 1Х коэффициент сладкий — 2.41.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 2.5 — в 1.99. В обеих играх прошлого сезона команды пробили «верх».
Шикарная котировка на два и более гола в исполнении «Зенита» — 1.71. Хотя бы один забитый «Нижним» мяч предложено оформить за 1.64.
Считаете, что результативными окажутся обе половины встречи? Такое условие доступно за 1.75.
Эксперты считают, что матч с наибольшей долей вероятности завершится победой «Зенита» со счетом 1:0. Коэффициент — 6.60.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Сочи
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10
|Урал
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11
|Кр. Советов
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|0
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12
|Пари НН
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13
|Факел
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|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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15
|Балтика
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|0-0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
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