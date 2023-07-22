Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Франсиско Серундоло — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Бастад 22 июля 2023 года

Прогноз на матч ATP Бастад Франсиско Серундоло — Андрей Рублев 22 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

22 июля российский теннисист Андрей Рублев сразится за финал турнира в шведском Бастаде с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу латиноамериканца.

Артем Дзюба. «Рубин» — очень удобный соперник для «Локомотива». Казанцев ждет разочарование в гостях у Дзюбы и Пиняева

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Рублева лучшие шансы на попадание в финал. Взять победу Андрея можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех Серундоло доступен за 2.36 (38%).

Ставка в 1000 рублей на аргентинца в случае его выигрыша принесет выплату в 2360 рублей.

Считаете, что Рублев легко побьет соперника? Вариант Ф2(-2.5) идет за 1.90.

Кстати, наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.44.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.87.

Победу Серундоло хотя бы в одном сете можно оформить за 1.52. В предыдущем матче Франсиско закрыл Андрея 2:0.

Игорь Акинфеев. ЦСКА проиграл Суперкубок и битву за Фернандеса с Мединой. Как негативный фон скажется на матче с «Уралом»?

Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Андрей Рублев

Серундоло — очень опасный соперник на грунте. Только в этом сезоне он победил Норри, Рууда, Синнера, Фритца и лишь на решающем тай-брейке уступил на «Ролан Гаррос» Руне. Рублева Франсиско переиграл на песке в Гамбурге в прошлом году — 6:4, 6:2.

Андрей, конечно, удивил, уверенно одолев в предыдущем раунде Зверева. Однако следует отметить, что немец допустил очень много неточностей, а два брейка подарил Рублеву двойными ошибками. Серундоло явно будет покрепче Саши и доставит россиянину больше проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой (+2.5) гейма за 1.91.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
0
Читайте также
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости