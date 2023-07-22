Франсиско Серундоло — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Бастад 22 июля 2023 года
22 июля российский теннисист Андрей Рублев сразится за финал турнира в шведском Бастаде с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу латиноамериканца.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Рублева лучшие шансы на попадание в финал. Взять победу Андрея можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех Серундоло доступен за 2.36 (38%).
Ставка в 1000 рублей на аргентинца в случае его выигрыша принесет выплату в 2360 рублей.
Считаете, что Рублев легко побьет соперника? Вариант Ф2(-2.5) идет за 1.90.
Кстати, наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.44.
Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.87.
Победу Серундоло хотя бы в одном сете можно оформить за 1.52. В предыдущем матче Франсиско закрыл Андрея 2:0.
Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Андрей Рублев
Серундоло — очень опасный соперник на грунте. Только в этом сезоне он победил Норри, Рууда, Синнера, Фритца и лишь на решающем тай-брейке уступил на «Ролан Гаррос» Руне. Рублева Франсиско переиграл на песке в Гамбурге в прошлом году — 6:4, 6:2.
Андрей, конечно, удивил, уверенно одолев в предыдущем раунде Зверева. Однако следует отметить, что немец допустил очень много неточностей, а два брейка подарил Рублеву двойными ошибками. Серундоло явно будет покрепче Саши и доставит россиянину больше проблем.
Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой (+2.5) гейма за 1.91.
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
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13
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14
|Рубин
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15
|Балтика
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16
|Динамо
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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Жуан Батчи
Краснодар
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
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Джон Кордоба
Краснодар
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Роберто Фернандес
Динамо
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