22 июля «Локомотив» и «Рубин» сыграют в первом туре чемпионата России. Встреча состоится на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Владислав Безбородов. В прямом эфире с 17.00 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов добиться победы: поставить на триумф красно-зеленых можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 51% вероятности. Успех казанцев предложили с котировкой 4.09 (24%). Ничья доступна за 3.99 (25%).

В последний раз «Рубин» выигрывал на «РЖД Арене» в апреле 2017 года (1:0). Верите, что гости прервут неудачную серию? Ставка в 1000 рублей на коллектив Рашида Рахимова в случае удачного исхода принесет 4180 рублей.

Виктория «Локомотива» с форой (-1) идет за 2.50. Если предполагаете, что казанцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.56.

Команды обменялись голами в половине из шести недавних встреч. «Обе забьют» дали за 1.74, обратный вариант — за 2.08.

Два заключительных предсезонных поединка красно-зеленых получились результативными: москвичи разгромили хабаровский СКА (3:0) и «Квант» из Обнинска (7:0). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.06.

Лишь в одной из пяти прошлых игр железнодорожники огорчили казанцев меньше двух раз. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точных удара представлен за 1.84.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.80;

1:0 в пользу «Локо» — за 7.75;

2:1 — за 8.00.

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