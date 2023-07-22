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«Локомотив» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Суперкубка России «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Илья Лантратов («Локомотив»).
Фото Global Look Press

22 июля «Локомотив» и «Рубин» сыграют в первом туре чемпионата России. Встреча состоится на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Владислав Безбородов. В прямом эфире с 17.00 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов добиться победы: поставить на триумф красно-зеленых можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 51% вероятности. Успех казанцев предложили с котировкой 4.09 (24%). Ничья доступна за 3.99 (25%).

В последний раз «Рубин» выигрывал на «РЖД Арене» в апреле 2017 года (1:0). Верите, что гости прервут неудачную серию? Ставка в 1000 рублей на коллектив Рашида Рахимова в случае удачного исхода принесет 4180 рублей.

Виктория «Локомотива» с форой (-1) идет за 2.50. Если предполагаете, что казанцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.56.

Команды обменялись голами в половине из шести недавних встреч. «Обе забьют» дали за 1.74, обратный вариант — за 2.08.

Два заключительных предсезонных поединка красно-зеленых получились результативными: москвичи разгромили хабаровский СКА (3:0) и «Квант» из Обнинска (7:0). Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.06.

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Лишь в одной из пяти прошлых игр железнодорожники огорчили казанцев меньше двух раз. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 точных удара представлен за 1.84.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • 1:0 в пользу «Локо» — за 7.75;

  • 2:1 — за 8.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Тимур Аюпов

Урал

 1
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Антон Заболотный

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ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
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Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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 1 0 1
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