«Атлетико» — «Гранада»: прогноз на матч ла лиги 14 августа 2023 года
14 августа «Атлетико» и «Гранада» закроют программу первого тура ла лиги. Команды встретятся на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «индейцев» однозначными фаворитами: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.33, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее возможный итог матча. Ничья доступна за 5.59.
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Атлетико» при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.
«Гранада» вернулась в ла лигу после годичного отпуска в сегунде. В сезоне-2021/22 команда выступала в элите и ни разу не уступила мадридцам (2:1 и 0:0). Ждете еще одно непоражение андердога? Этот рынок оценен в 3.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают полное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 6.12;
• 1:0 — за 6.93;
• 3:0 — за 8.00.
Аналитики ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.24. Соперники пробили «верх» по голам в половине из 10 последних встреч в чемпионате.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Гранада»
Мадридцы выглядят очевидными фаворитами: коллектив Диего Симеоне за последние 11 сезонов лишь раз вывалился за пределы топ-3 ла лиги, а в 10 прошлых встречах с «Гранадой» одержал семь побед. По данным Transfermarkt, «матрасники» обладают третьим составом в чемпионате: летом они выкупили Антуана Гризманна, бесплатно подписали Сесара Аспиликуэту и Чаглара Сеюнджю. «Гранада» вряд ли обладает ресурсами для борьбы с одной из лучших команд Испании, тем более что после очищения сегундой ростер клуба явно ослаб.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0