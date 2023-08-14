Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Атлетико» — «Гранада»: прогноз на матч ла лиги 14 августа 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Гранада» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press

14 августа «Атлетико» и «Гранада» закроют программу первого тура ла лиги. Команды встретятся на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
14 авг, 22:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Гранада

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «индейцев» однозначными фаворитами: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.33, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее возможный итог матча. Ничья доступна за 5.59.

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Атлетико» при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.

«Гранада» вернулась в ла лигу после годичного отпуска в сегунде. В сезоне-2021/22 команда выступала в элите и ни разу не уступила мадридцам (2:1 и 0:0). Ждете еще одно непоражение андердога? Этот рынок оценен в 3.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают полное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.12;

• 1:0 — за 6.93;

• 3:0 — за 8.00.

Аналитики ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.24. Соперники пробили «верх» по голам в половине из 10 последних встреч в чемпионате.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.72.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Гранада»

Мадридцы выглядят очевидными фаворитами: коллектив Диего Симеоне за последние 11 сезонов лишь раз вывалился за пределы топ-3 ла лиги, а в 10 прошлых встречах с «Гранадой» одержал семь побед. По данным Transfermarkt, «матрасники» обладают третьим составом в чемпионате: летом они выкупили Антуана Гризманна, бесплатно подписали Сесара Аспиликуэту и Чаглара Сеюнджю. «Гранада» вряд ли обладает ресурсами для борьбы с одной из лучших команд Испании, тем более что после очищения сегундой ростер клуба явно ослаб.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.93.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости