14 августа «Атлетико» и «Гранада» закроют программу первого тура ла лиги. Команды встретятся на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «индейцев» однозначными фаворитами: поставить на их триумф можно с коэффициентом 1.33, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 9.75 (9%) — это наименее возможный итог матча. Ничья доступна за 5.59.

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Атлетико» при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.

«Гранада» вернулась в ла лигу после годичного отпуска в сегунде. В сезоне-2021/22 команда выступала в элите и ни разу не уступила мадридцам (2:1 и 0:0). Ждете еще одно непоражение андердога? Этот рынок оценен в 3.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают полное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.12;

• 1:0 — за 6.93;

• 3:0 — за 8.00.

Аналитики ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.24. Соперники пробили «верх» по голам в половине из 10 последних встреч в чемпионате.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Гранада»

Мадридцы выглядят очевидными фаворитами: коллектив Диего Симеоне за последние 11 сезонов лишь раз вывалился за пределы топ-3 ла лиги, а в 10 прошлых встречах с «Гранадой» одержал семь побед. По данным Transfermarkt, «матрасники» обладают третьим составом в чемпионате: летом они выкупили Антуана Гризманна, бесплатно подписали Сесара Аспиликуэту и Чаглара Сеюнджю. «Гранада» вряд ли обладает ресурсами для борьбы с одной из лучших команд Испании, тем более что после очищения сегундой ростер клуба явно ослаб.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.93.

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