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Сегодня, 14:15

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Нижнего Новгорода» в матче Кубка с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram

14 августа «Нижний Новгород» и «Ахмат» встретятся в последней игре четвертого тура чемпионата России. Команды сойдутся на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». В 19.15 мск стартует эфир на центральном канале, в 19.25 мск — на тематическом.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в этом поединке нет очевидного фаворита. Коэффициент на победу хозяев несколько меньше — 2.73, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).

Считаете, что оппоненты не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном исходе принесет 3180 рублей.

В прошлом сезоне обе очные встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.

Игроки &laquo;Нижнего Новгорода&raquo; в&nbsp;матче Кубка с &laquo;Динамо&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года

Поставить на обмен точными ударами можно с коэффициентом 2.00, рынок «обе забьют — нет» доступен за 1.80. Клубы огорчили друг друга в трех встречах чемпионата России из четырех.

Комбинированный вариант «обе забьют и ТБ 2.5» предложен за 2.50. Эта ставка сыграла также в трех из четырех очных поединков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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