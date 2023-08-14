Винус Уильямс — Вероника Кудерметова: россиянка быстро разделается с легендой тенниса
14 августа в первом круге «мастерса» в Цинциннати 43-летняя Винус Уильямс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова не испытает проблем в предстоящей встрече. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.12, вероятность этого исхода — примерно 89%. Успех Уильямс предложен за 6.15 (11%).
Ставка в 1000 рублей на легендарную американку в случае ее выигрыша принесет выплату в 6150 рублей.
У экспертов нет никаких сомнений, что встреча завершится в двух партиях: счет 2:0 в пользу Кудерметовой оценен в 1.42.
На то, что Винус возьмет хотя бы одну партию, котировка — 2.75. Также можете подстраховать ее с помощью форы по геймам — Ф1(+5.5) идет за 2.09. Если же считаете, что Вероника угомонит соперницу быстро (с разницей в шесть и более геймов), возьмите Ф2(-5.5) за 1.73.
Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.03.
Шесть и более брейков можно забрать за 1.80, пять и менее — за 1.90.
Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Вероника Кудерметова
Американка продолжает бороться за красивый и победный финал карьеры, но в последнее время у нее мало что получается. Из 15 предыдущих матчей она выиграла только три, а на прошлой неделе вылетела в первом же раунде Монреаля от Кис (2:6, 5:7).
Кудерметова турнир в Канаде пропустила — во второй половине сезона она еще не играла на харде. Впрочем, это вряд ли помешает ей победить с комфортным счетом. Все-таки разница в возрасте сыграет решающую роль в противостоянии.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-5.5) за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0