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Сегодня, 14:45

Винус Уильямс — Вероника Кудерметова: россиянка быстро разделается с легендой тенниса

Прогноз на матч WTA Цинциннати Винус Уильямс — Вероника Кудерметова 14 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

14 августа в первом круге «мастерса» в Цинциннати 43-летняя Винус Уильямс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова не испытает проблем в предстоящей встрече. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.12, вероятность этого исхода — примерно 89%. Успех Уильямс предложен за 6.15 (11%).

Ставка в 1000 рублей на легендарную американку в случае ее выигрыша принесет выплату в 6150 рублей.

У экспертов нет никаких сомнений, что встреча завершится в двух партиях: счет 2:0 в пользу Кудерметовой оценен в 1.42.

На то, что Винус возьмет хотя бы одну партию, котировка — 2.75. Также можете подстраховать ее с помощью форы по геймам — Ф1(+5.5) идет за 2.09. Если же считаете, что Вероника угомонит соперницу быстро (с разницей в шесть и более геймов), возьмите Ф2(-5.5) за 1.73.

Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.03.

Шесть и более брейков можно забрать за 1.80, пять и менее — за 1.90.

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Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Вероника Кудерметова

Американка продолжает бороться за красивый и победный финал карьеры, но в последнее время у нее мало что получается. Из 15 предыдущих матчей она выиграла только три, а на прошлой неделе вылетела в первом же раунде Монреаля от Кис (2:6, 5:7).

Кудерметова турнир в Канаде пропустила — во второй половине сезона она еще не играла на харде. Впрочем, это вряд ли помешает ей победить с комфортным счетом. Все-таки разница в возрасте сыграет решающую роль в противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-5.5) за 1.73.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
Винус Уильямс
0
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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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