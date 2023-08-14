14 августа в первом круге «мастерса» в Цинциннати 43-летняя Винус Уильямс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что Кудерметова не испытает проблем в предстоящей встрече. На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 1.12, вероятность этого исхода — примерно 89%. Успех Уильямс предложен за 6.15 (11%).

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У экспертов нет никаких сомнений, что встреча завершится в двух партиях: счет 2:0 в пользу Кудерметовой оценен в 1.42.

На то, что Винус возьмет хотя бы одну партию, котировка — 2.75. Также можете подстраховать ее с помощью форы по геймам — Ф1(+5.5) идет за 2.09. Если же считаете, что Вероника угомонит соперницу быстро (с разницей в шесть и более геймов), возьмите Ф2(-5.5) за 1.73.

Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.03.

Шесть и более брейков можно забрать за 1.80, пять и менее — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Вероника Кудерметова

Американка продолжает бороться за красивый и победный финал карьеры, но в последнее время у нее мало что получается. Из 15 предыдущих матчей она выиграла только три, а на прошлой неделе вылетела в первом же раунде Монреаля от Кис (2:6, 5:7).

Кудерметова турнир в Канаде пропустила — во второй половине сезона она еще не играла на харде. Впрочем, это вряд ли помешает ей победить с комфортным счетом. Все-таки разница в возрасте сыграет решающую роль в противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-5.5) за 1.73.

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