14 июня в нидерландском Хертогенбосе в женском одиночном разряде состоится российское дерби — младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина сыграет с Людмилой Самсоновой. Встреча начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в России ее не покажут. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в успех Самсоновой. Триумф 15-й ракетки планеты доступен с символическим коэффициентом 1.15, что примерно 86% вероятности. Победа Кудерметовой-младшей идет за 5.34 (14%).

Считаете, что сенсация возможна? Ставка в 1000 рублей на Полину в случае ее выигрыша принесет выплату в 5340 рублей, а чистая прибыль составит 4340 рублей.

Счет 2:0 в пользу Самсоновой оценен в 1.48. А вот на то, что Кудерметова возьмет хотя бы один сет, котировка — 2.55.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

Тотал больше 19.5 идет за 1.77, ТМ 19.5 — за 2.02;

ТБ 20.5 — за 2.06, ТМ 20.5 — за 1.74.

Успех Полины с форой (+5.5) гейма предложено взять за 1.79, выигрыш Людмилы с гандикапом (-5.5) — за 2.03.

Прогноз и ставка на матч Полина Кудерметова — Людмила Самсонова

Самсонова тяжело вошла в травяной сезон, лишь на тай-брейке третьего сета обыграв немку Лену Пападакис. Однако против Кудерметовой, для которой это будет первый матч против соперницы из топ-20, Людмила должна выглядеть уже значительно лучше. На этом покрытии она играть безусловно умеет: первый крупный титул взяла в 2021-м в Берлине (обыграла тогда Вондроушову, Кудерметову, Киз, Азаренко и Бенчич), а еще доходила до четвертого круга на Уимблдоне. Сейчас ее успехи — дело практики.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.77.

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