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Полина Кудерметова — Людмила Самсонова: прогноз на матч ATP Хертогенбос 14 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Хертогенбос Полина Кудерметова — Людмила Самсонова 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

14 июня в нидерландском Хертогенбосе в женском одиночном разряде состоится российское дерби — младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина сыграет с Людмилой Самсоновой. Встреча начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в России ее не покажут. Прежде теннисистки друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet больше верят в успех Самсоновой. Триумф 15-й ракетки планеты доступен с символическим коэффициентом 1.15, что примерно 86% вероятности. Победа Кудерметовой-младшей идет за 5.34 (14%).

Считаете, что сенсация возможна? Ставка в 1000 рублей на Полину в случае ее выигрыша принесет выплату в 5340 рублей, а чистая прибыль составит 4340 рублей.

Счет 2:0 в пользу Самсоновой оценен в 1.48. А вот на то, что Кудерметова возьмет хотя бы один сет, котировка — 2.55.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • Тотал больше 19.5 идет за 1.77, ТМ 19.5 — за 2.02;

  • ТБ 20.5 — за 2.06, ТМ 20.5 — за 1.74.

Успех Полины с форой (+5.5) гейма предложено взять за 1.79, выигрыш Людмилы с гандикапом (-5.5) — за 2.03.

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Прогноз и ставка на матч Полина Кудерметова — Людмила Самсонова

Самсонова тяжело вошла в травяной сезон, лишь на тай-брейке третьего сета обыграв немку Лену Пападакис. Однако против Кудерметовой, для которой это будет первый матч против соперницы из топ-20, Людмила должна выглядеть уже значительно лучше. На этом покрытии она играть безусловно умеет: первый крупный титул взяла в 2021-м в Берлине (обыграла тогда Вондроушову, Кудерметову, Киз, Азаренко и Бенчич), а еще доходила до четвертого круга на Уимблдоне. Сейчас ее успехи — дело практики.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.77.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Людмила Самсонова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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