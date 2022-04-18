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«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч серии А 18 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Рома» 18 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Николо Дзаньоло и Рик Карсдорп, «Рома».
Фото Global Look Press

Выходные прошли, но самый интересный матч итальянского чемпионата еще впереди — «Наполи» на стадионе имени Диего Армандо Марадоны примет «Рому». Игра состоится 18 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1». Обслужит встречу опытный 40-летний арбитр Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили фаворита предстоящего матча — это «Наполи». На команду Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1.93 (51% вероятности исхода). Успех Жозе Моуринью и его «Ромы» оценен куда более впечатляющими цифрами — 4.20 и 23%. Что до ничьей, то на нее доступна усредненная котировка 3.60 (26%).

В последний раз римляне проиграли в чемпионате 9 января (3:4 «Ювентусу»), то есть больше трех месяцев назад. Если веришь, что команда «Йозе Марино» добудет в Неаполе хотя бы ничью, ставка 1 000 рублей на этот исход принесет автору выплату в 3 600 рублей.

На самом деле ничья — не самый популярный исход в матчах «Наполи» и «Ромы». Из последних десяти встреч только в двух команды поделили очки. В то же время они играют достаточно результативно, поэтому ставка на «обе забьют» за 1.80 — вполне себе здравый вариант.

Также стоит проанализировать индивидуальный тотал команд. У неаполитанцев третья атака чемпионата после «Интера» и «Лацио», в среднем команда забивает 1.8 мяча за игру. На тотал больше 1.5 гола хозяев в матче с «Ромой» можно поставить за 1.90. У гостей тот же вариант доступен за 3.10.

Последний раз пенальти в матчах этих команд был назначен в далеком 2019-м. Не пора ли 11-метровому возродиться в противостоянии? На удар с точки доступен коэффициент 2.55. Удаление менее реально (3.55), но для справки: в двух последних матчах арбитры показали 15 желтых карточек, а игра первого круга этого сезона завершилась двумя красными. Правда, для Жозе Моуринью и Лучано Спаллетти.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»

«Рома» в борьбе за Лигу чемпионов на 6 очков отстает от «Ювентуса», но имеет матч в запасе. Значит, у команды есть возможность сократить отставание до трех баллов и поддавить главного противника. Но и «Наполи» разбазаривать возможности достать «Интер» не будет. Матч должен получиться горячим, и это касается не только эмоций. Голы будут, и их будет достаточно, чтобы по пути домой фанаты не пожалели, что пришли на стадион.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

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ФК Рома
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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