Выходные прошли, но самый интересный матч итальянского чемпионата еще впереди — «Наполи» на стадионе имени Диего Армандо Марадоны примет «Рому». Игра состоится 18 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1». Обслужит встречу опытный 40-летний арбитр Марко ди Белло.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили фаворита предстоящего матча — это «Наполи». На команду Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1.93 (51% вероятности исхода). Успех Жозе Моуринью и его «Ромы» оценен куда более впечатляющими цифрами — 4.20 и 23%. Что до ничьей, то на нее доступна усредненная котировка 3.60 (26%).

В последний раз римляне проиграли в чемпионате 9 января (3:4 «Ювентусу»), то есть больше трех месяцев назад. Если веришь, что команда «Йозе Марино» добудет в Неаполе хотя бы ничью, ставка 1 000 рублей на этот исход принесет автору выплату в 3 600 рублей.

На самом деле ничья — не самый популярный исход в матчах «Наполи» и «Ромы». Из последних десяти встреч только в двух команды поделили очки. В то же время они играют достаточно результативно, поэтому ставка на «обе забьют» за 1.80 — вполне себе здравый вариант.

Также стоит проанализировать индивидуальный тотал команд. У неаполитанцев третья атака чемпионата после «Интера» и «Лацио», в среднем команда забивает 1.8 мяча за игру. На тотал больше 1.5 гола хозяев в матче с «Ромой» можно поставить за 1.90. У гостей тот же вариант доступен за 3.10.

Последний раз пенальти в матчах этих команд был назначен в далеком 2019-м. Не пора ли 11-метровому возродиться в противостоянии? На удар с точки доступен коэффициент 2.55. Удаление менее реально (3.55), но для справки: в двух последних матчах арбитры показали 15 желтых карточек, а игра первого круга этого сезона завершилась двумя красными. Правда, для Жозе Моуринью и Лучано Спаллетти.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»

«Рома» в борьбе за Лигу чемпионов на 6 очков отстает от «Ювентуса», но имеет матч в запасе. Значит, у команды есть возможность сократить отставание до трех баллов и поддавить главного противника. Но и «Наполи» разбазаривать возможности достать «Интер» не будет. Матч должен получиться горячим, и это касается не только эмоций. Голы будут, и их будет достаточно, чтобы по пути домой фанаты не пожалели, что пришли на стадион.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.