«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч серии А 18 апреля 2022 года
Выходные прошли, но самый интересный матч итальянского чемпионата еще впереди — «Наполи» на стадионе имени Диего Армандо Марадоны примет «Рому». Игра состоится 18 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах matchtv.ru и на «Матч! Футбол 1». Обслужит встречу опытный 40-летний арбитр Марко ди Белло.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выявили фаворита предстоящего матча — это «Наполи». На команду Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1.93 (51% вероятности исхода). Успех Жозе Моуринью и его «Ромы» оценен куда более впечатляющими цифрами — 4.20 и 23%. Что до ничьей, то на нее доступна усредненная котировка 3.60 (26%).
В последний раз римляне проиграли в чемпионате 9 января (3:4 «Ювентусу»), то есть больше трех месяцев назад. Если веришь, что команда «Йозе Марино» добудет в Неаполе хотя бы ничью, ставка 1 000 рублей на этот исход принесет автору выплату в 3 600 рублей.
На самом деле ничья — не самый популярный исход в матчах «Наполи» и «Ромы». Из последних десяти встреч только в двух команды поделили очки. В то же время они играют достаточно результативно, поэтому ставка на «обе забьют» за 1.80 — вполне себе здравый вариант.
Также стоит проанализировать индивидуальный тотал команд. У неаполитанцев третья атака чемпионата после «Интера» и «Лацио», в среднем команда забивает 1.8 мяча за игру. На тотал больше 1.5 гола хозяев в матче с «Ромой» можно поставить за 1.90. У гостей тот же вариант доступен за 3.10.
Последний раз пенальти в матчах этих команд был назначен в далеком 2019-м. Не пора ли 11-метровому возродиться в противостоянии? На удар с точки доступен коэффициент 2.55. Удаление менее реально (3.55), но для справки: в двух последних матчах арбитры показали 15 желтых карточек, а игра первого круга этого сезона завершилась двумя красными. Правда, для Жозе Моуринью и Лучано Спаллетти.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»
«Рома» в борьбе за Лигу чемпионов на 6 очков отстает от «Ювентуса», но имеет матч в запасе. Значит, у команды есть возможность сократить отставание до трех баллов и поддавить главного противника. Но и «Наполи» разбазаривать возможности достать «Интер» не будет. Матч должен получиться горячим, и это касается не только эмоций. Голы будут, и их будет достаточно, чтобы по пути домой фанаты не пожалели, что пришли на стадион.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0