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«Наполи» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Винисиус.
Фото Global Look Press

3 октября в центральном матче дня Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет на стадионе им.Марадоны и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Группа C
03 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Коэффициент — 2.66, вероятность этих двух исходов — по 37%. Ничья доступна за 3.66 (26%).

Возьмите Ф1(0) или Ф2(0) за 1.92, если не можете выбрать своего фаворита.

В пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.28.

Условие «обе забьют» доступно за 1.60, противоположное — за 2.35.

Гол в обоих таймах увеличит сумму ставки в 1.65 раза.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Реал»

«Наполи» только недавно пришел в себя после неважного старта сезона, а вот «Реал» практически без сбоев держит высокий уровень игры. Да, недавно мадридцы проиграли в дерби «Атлетико» (1:3), но после этого не только дважды победили, но и сделали это всухую.

У Анчелотти на руках более опытный состав, куда вернулся после травмы Винисиус. Он, а также Беллингем с Хоселу, станут творцами победы испанского клуба.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.92.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

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П
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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 7 1 3
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