«Наполи» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года
3 октября в центральном матче дня Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет на стадионе им.Марадоны и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. Коэффициент — 2.66, вероятность этих двух исходов — по 37%. Ничья доступна за 3.66 (26%).
Возьмите Ф1(0) или Ф2(0) за 1.92, если не можете выбрать своего фаворита.
В пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.28.
Условие «обе забьют» доступно за 1.60, противоположное — за 2.35.
Гол в обоих таймах увеличит сумму ставки в 1.65 раза.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Реал»
«Наполи» только недавно пришел в себя после неважного старта сезона, а вот «Реал» практически без сбоев держит высокий уровень игры. Да, недавно мадридцы проиграли в дерби «Атлетико» (1:3), но после этого не только дважды победили, но и сделали это всухую.
У Анчелотти на руках более опытный состав, куда вернулся после травмы Винисиус. Он, а также Беллингем с Хоселу, станут творцами победы испанского клуба.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.92.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1