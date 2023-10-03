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Сегодня, 18:55

Эксперты оценили шансы Кейна забить в пятом подряд матче за «Баварию»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» отправится в гости к «Копенгагену». Встреча пройдет на стадионе «Паркен» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 3» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Орель Гринфельд из Израиля.

Лига чемпионов. Группа A
03 окт, 22:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко победит чемпионов Дании. На выигрыш мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.25, что примерно 80% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), триумф «Копенгагена» — за 11.0 (6%).

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 3.5 — в 1.82. Обмен голами можно оформить за 1.79, противоположный результат — за 2.04.

Эксперты также назвали игроков, которые с наибольшей долей вероятности забьют в предстоящей встрече. Наилучшие шансы, по их мнению, у Харри Кейна. Английский нападающий в клубе чуть больше полутора месяцев, но уже сыграл за него восемь матчей и отличился девять раз. Причем в четырех последних он не покинул поле без гола. На то, что Харри поразит ворота «Копенгагена», котировка — 1.47.

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Также любителям поставить на автора гола стоит присмотреться к Матису Телю (1.89). 18-летний француз отыграл девять неполных матчей на старте сезона, но пять раз зажег фамилию на табло.

За 1.88 можно взять Эрика Шупо-Мотинга, за 2.38 — Лероя Сане.

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Гарри Кейн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Зенит

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Антон Заболотный

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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