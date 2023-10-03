Эксперты оценили шансы Кейна забить в пятом подряд матче за «Баварию»
3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» отправится в гости к «Копенгагену». Встреча пройдет на стадионе «Паркен» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 3» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск. Главным арбитром назначен Орель Гринфельд из Израиля.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» легко победит чемпионов Дании. На выигрыш мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.25, что примерно 80% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), триумф «Копенгагена» — за 11.0 (6%).
Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 3.5 — в 1.82. Обмен голами можно оформить за 1.79, противоположный результат — за 2.04.
Эксперты также назвали игроков, которые с наибольшей долей вероятности забьют в предстоящей встрече. Наилучшие шансы, по их мнению, у Харри Кейна. Английский нападающий в клубе чуть больше полутора месяцев, но уже сыграл за него восемь матчей и отличился девять раз. Причем в четырех последних он не покинул поле без гола. На то, что Харри поразит ворота «Копенгагена», котировка — 1.47.
Также любителям поставить на автора гола стоит присмотреться к Матису Телю (1.89). 18-летний француз отыграл девять неполных матчей на старте сезона, но пять раз зажег фамилию на табло.
За 1.88 можно взять Эрика Шупо-Мотинга, за 2.38 — Лероя Сане.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1