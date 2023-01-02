«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч лиги 1 3 января 2023 года
3 января в игре 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Монпелье» и «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», главный арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Олимпика» можно за 1.72, это примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.00 (19%), ничья идет за 3.90 (24%).
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Марселя» при благополучном исходе принесет 1720 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «провансальцев»:
• победа гостей 1:0 идет за 7.20;
• ничья 1:1 — за 7.30;
• успех «Марселя» 2:0 — за 7.80.
«Олимпик» успешно выступает против «Монпелье»: не проигрывает уже на протяжении шести матчей, а за последние 10 встреч уступил сопернику лишь однажды. Сам «Марсель» выиграл у «паладинов» пять из 10 последних матчей. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.20.
Аналитики допускают, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08. Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» — третья команда лиги по забитым мячам, «Монпелье» — девятая.
Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.80, «обе забьют — нет» идет за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «Марсель» 3 января 2023 года
Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» в среднем за матч чемпионата забивает ровно два гола (32 мяча в 16 играх), а в прошлом туре уничтожил «Тулузу» (6:1). «Монпелье» в среднем за игру отличается 1.6 раза, также за команду выступает Элье Ваи, с семью голами входящий в топ-10 бомбардиров чемпионата Франции. Вдобавок команды друг с другом играют раскованно: в трех из последних четырех встреч на двоих забивали минимум четыре мяча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2