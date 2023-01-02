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«Монпелье» — «Марсель»: прогноз на матч лиги 1 3 января 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 3 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Марселя» Самюэль Жиго и Валентен Ронжье в матче с «Тулузой».
Фото Global Look Press

3 января в игре 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Монпелье» и «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», главный арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Марсель

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Олимпика» можно за 1.72, это примерно 57% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 5.00 (19%), ничья идет за 3.90 (24%).

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Марселя» при благополучном исходе принесет 1720 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «провансальцев»:

• победа гостей 1:0 идет за 7.20;

• ничья 1:1 — за 7.30;

• успех «Марселя» 2:0 — за 7.80.

«Олимпик» успешно выступает против «Монпелье»: не проигрывает уже на протяжении шести матчей, а за последние 10 встреч уступил сопернику лишь однажды. Сам «Марсель» выиграл у «паладинов» пять из 10 последних матчей. Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящей встрече, можно за 2.20.

Аналитики допускают, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08. Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» — третья команда лиги по забитым мячам, «Монпелье» — девятая.

Шанс увидеть голы от обеих команд оценен в 1.80, «обе забьют — нет» идет за 2.00.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;. «Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака и Альмирон зажгут в первом матче 2023-го

Прогноз и ставка на матч «Монпелье» — «Марсель» 3 января 2023 года

Обе команды показывают неплохую результативность: «Марсель» в среднем за матч чемпионата забивает ровно два гола (32 мяча в 16 играх), а в прошлом туре уничтожил «Тулузу» (6:1). «Монпелье» в среднем за игру отличается 1.6 раза, также за команду выступает Элье Ваи, с семью голами входящий в топ-10 бомбардиров чемпионата Франции. Вдобавок команды друг с другом играют раскованно: в трех из последних четырех встреч на двоих забивали минимум четыре мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

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«Лилль» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 2 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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