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«Лилль» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 2 января 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «Лилль» — «Реймс» 2 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Лилля» в матче с «Клермоном».
Фото Global Look Press

2 января в матче 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Лилль» и «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа», судья Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.

Франция. Лига 1. 17-й тур
02 янв, 19:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Реймс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 1.69, вероятность — примерно 58%. Успех гостей доступен за 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 4.10 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 4100 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 1:0 — за 7.40;

• успех «Лилля» 2:1 — за 7.90.

Красно-белые в последние годы неплохо справлялись с «догами»: выиграли два из последних пяти матчей. Поставить на то, что андердог как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 2.25.

Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Реймс» 2 января 2022 года

«Лилль» — пятая по результативности команда чемпионата Франции: за 16 матчей «доги» оформили 29 голов — 1.8 мяча в среднем за игру. В первом матче после чемпионата мира коллектив Паулу Фонсеки обыграл «Клермон» (2:0). «Реймс» отличается в среднем больше раза за игру (1.2). Три последние встречи команды закончились с одинаковым счетом 2:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

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«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 2 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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