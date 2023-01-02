«Лилль» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 2 января 2023 года
2 января в матче 17-го тура чемпионата Франции встретятся «Лилль» и «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа», судья Эрик Ваттеллье даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России не транслируют лигу 1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «догов» можно с коэффициентом 1.69, вероятность — примерно 58%. Успех гостей доступен за 5.00 (19%) — это самый маловероятный исход встречи. Котировка на ничью — 4.10 (23%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 4100 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа хозяев 1:0 — за 7.40;
• успех «Лилля» 2:1 — за 7.90.
Красно-белые в последние годы неплохо справлялись с «догами»: выиграли два из последних пяти матчей. Поставить на то, что андердог как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 2.25.
Аналитики допускают, что игра может получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Реймс» 2 января 2022 года
«Лилль» — пятая по результативности команда чемпионата Франции: за 16 матчей «доги» оформили 29 голов — 1.8 мяча в среднем за игру. В первом матче после чемпионата мира коллектив Паулу Фонсеки обыграл «Клермон» (2:0). «Реймс» отличается в среднем больше раза за игру (1.2). Три последние встречи команды закончились с одинаковым счетом 2:1.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2