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«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 2 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
02 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Ливерпуль

«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.58, вероятность исхода — примерно 63%. Ничья доступна за 4.60 (22%), триумф «Брентфорда» — за 5.70 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет 5700 рублей.

Можете подстраховать «пчел» и взять вариант «хозяева не проиграют» за 2.48.

Матч получится результативным, настаивают эксперты. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Обмен голами предложен за 1.64, противоположный исход — за 2.26.

Салах и Нуньес — игроки, с которыми связывают надежды аналитики. На гол Мо можно поставить за 2.00, на точный удар Дарвина — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 7.90.

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Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — одна из двух команд, которая в этом сезоне победила «Манчестер Сити». При этом она же проиграла «Джиллингему» в Кубке лиги, сыграла вничью с «Ноттингемом» и «Борнмутом» — стабильности нет.

«Ливерпуль» победил в последних двух матчах. Да, не обошлось без помощи соперников (с «Лестером» оба гола забил защитник «лис» Фас), но в целом красные выглядели здорово. Расправиться с середняком, которого сильно лихорадит, команде Клоппа не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.92.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Спартак

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