2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.

«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.58, вероятность исхода — примерно 63%. Ничья доступна за 4.60 (22%), триумф «Брентфорда» — за 5.70 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет 5700 рублей.

Можете подстраховать «пчел» и взять вариант «хозяева не проиграют» за 2.48.

Матч получится результативным, настаивают эксперты. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Обмен голами предложен за 1.64, противоположный исход — за 2.26.

Салах и Нуньес — игроки, с которыми связывают надежды аналитики. На гол Мо можно поставить за 2.00, на точный удар Дарвина — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Брентфорд» — одна из двух команд, которая в этом сезоне победила «Манчестер Сити». При этом она же проиграла «Джиллингему» в Кубке лиги, сыграла вничью с «Ноттингемом» и «Борнмутом» — стабильности нет.

«Ливерпуль» победил в последних двух матчах. Да, не обошлось без помощи соперников (с «Лестером» оба гола забил защитник «лис» Фас), но в целом красные выглядели здорово. Расправиться с середняком, которого сильно лихорадит, команде Клоппа не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.92.