«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 2 января 2023 года
2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.
«Ливерпуль» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.58, вероятность исхода — примерно 63%. Ничья доступна за 4.60 (22%), триумф «Брентфорда» — за 5.70 (15%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационной победы принесет 5700 рублей.
Можете подстраховать «пчел» и взять вариант «хозяева не проиграют» за 2.48.
Матч получится результативным, настаивают эксперты. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.
Обмен голами предложен за 1.64, противоположный исход — за 2.26.
Салах и Нуньес — игроки, с которыми связывают надежды аналитики. На гол Мо можно поставить за 2.00, на точный удар Дарвина — за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 7.90.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»
«Брентфорд» — одна из двух команд, которая в этом сезоне победила «Манчестер Сити». При этом она же проиграла «Джиллингему» в Кубке лиги, сыграла вничью с «Ноттингемом» и «Борнмутом» — стабильности нет.
«Ливерпуль» победил в последних двух матчах. Да, не обошлось без помощи соперников (с «Лестером» оба гола забил защитник «лис» Фас), но в целом красные выглядели здорово. Расправиться с середняком, которого сильно лихорадит, команде Клоппа не составит труда.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2