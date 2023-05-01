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Мирра Андреева — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Мадрид 1 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Мадрид Мирра Андреева — Арина Соболенко 1 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

1 мая новая звезда российского тенниса, 16-летняя Мирра Андреева постарается выйти в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Ее соперницей станет вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко. Встреча начнется не ранее 14.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Девушки еще ни разу друг с другом не играли.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что на этот раз у Андреевой крайне небольшие шансы победить. На ее успех выставлен коэффициент 4.12, вероятность этого исхода — всего 20%. А вот триумф Соболенко оценен в 1.25 (80%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее выхода в четвертьфинал принесет выплату в 4120 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Соболенко за 1.65. При этом на победу Андреевой хотя бы в одной партии можно поставить за 2.16. К слову, россиянка идет на серии из 14 побед подряд.

Успех Мирры с форой (+4.5) гейма доступен за 2.14, выигрыш Соболенко с обратным гандикапом (-4.5) — за 1.73.

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Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Арина Соболенко

Андреева — настоящий феномен турнира в Мадриде. Она начинала его 15-летней обладательницей уайлд-кард, а сейчас уже ей 16 (праздновала день рождения прямо во время матча против Линетт), и ее опасаются даже топовые игроки. В столице Испании девочка прошла Фернандес, Хаддад-Майя и Линетт — всех в трех сетах.

С Соболенко будет очень тяжело. Хотя Мирра заявила, что ничего и никого не боится, а давление испытает именно ее соперница, нервишки во время встречи на центральном корте наверняка будут пошаливать. Плюс Арина — это и близко не предыдущие оппонентки Андреевой: она в шикарной форме, играет значительно агрессивнее и быстрее.

При этом вряд ли встреча завершится в одну калитку, потому что Мирра даже на этом турнире показала — ей не занимать характера и желания. Она будет биться до последнего и вполне способна воспользоваться не лучшими отрезками в игре Соболенко. А такие у нее проскакивают.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+5.5) за 1.71.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
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Ахмат – ЦСКА
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29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
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