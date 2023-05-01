Мирра Андреева — Арина Соболенко: прогноз на матч WTA Мадрид 1 мая 2023 года
1 мая новая звезда российского тенниса, 16-летняя Мирра Андреева постарается выйти в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Ее соперницей станет вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко. Встреча начнется не ранее 14.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Девушки еще ни разу друг с другом не играли.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что на этот раз у Андреевой крайне небольшие шансы победить. На ее успех выставлен коэффициент 4.12, вероятность этого исхода — всего 20%. А вот триумф Соболенко оценен в 1.25 (80%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее выхода в четвертьфинал принесет выплату в 4120 рублей.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Соболенко за 1.65. При этом на победу Андреевой хотя бы в одной партии можно поставить за 2.16. К слову, россиянка идет на серии из 14 побед подряд.
Успех Мирры с форой (+4.5) гейма доступен за 2.14, выигрыш Соболенко с обратным гандикапом (-4.5) — за 1.73.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Арина Соболенко
Андреева — настоящий феномен турнира в Мадриде. Она начинала его 15-летней обладательницей уайлд-кард, а сейчас уже ей 16 (праздновала день рождения прямо во время матча против Линетт), и ее опасаются даже топовые игроки. В столице Испании девочка прошла Фернандес, Хаддад-Майя и Линетт — всех в трех сетах.
С Соболенко будет очень тяжело. Хотя Мирра заявила, что ничего и никого не боится, а давление испытает именно ее соперница, нервишки во время встречи на центральном корте наверняка будут пошаливать. Плюс Арина — это и близко не предыдущие оппонентки Андреевой: она в шикарной форме, играет значительно агрессивнее и быстрее.
При этом вряд ли встреча завершится в одну калитку, потому что Мирра даже на этом турнире показала — ей не занимать характера и желания. Она будет биться до последнего и вполне способна воспользоваться не лучшими отрезками в игре Соболенко. А такие у нее проскакивают.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+5.5) за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5