1 мая новая звезда российского тенниса, 16-летняя Мирра Андреева постарается выйти в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Ее соперницей станет вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко. Встреча начнется не ранее 14.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Девушки еще ни разу друг с другом не играли.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что на этот раз у Андреевой крайне небольшие шансы победить. На ее успех выставлен коэффициент 4.12, вероятность этого исхода — всего 20%. А вот триумф Соболенко оценен в 1.25 (80%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на российскую теннисистку в случае ее выхода в четвертьфинал принесет выплату в 4120 рублей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Соболенко за 1.65. При этом на победу Андреевой хотя бы в одной партии можно поставить за 2.16. К слову, россиянка идет на серии из 14 побед подряд.

Успех Мирры с форой (+4.5) гейма доступен за 2.14, выигрыш Соболенко с обратным гандикапом (-4.5) — за 1.73.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Арина Соболенко

Андреева — настоящий феномен турнира в Мадриде. Она начинала его 15-летней обладательницей уайлд-кард, а сейчас уже ей 16 (праздновала день рождения прямо во время матча против Линетт), и ее опасаются даже топовые игроки. В столице Испании девочка прошла Фернандес, Хаддад-Майя и Линетт — всех в трех сетах.

С Соболенко будет очень тяжело. Хотя Мирра заявила, что ничего и никого не боится, а давление испытает именно ее соперница, нервишки во время встречи на центральном корте наверняка будут пошаливать. Плюс Арина — это и близко не предыдущие оппонентки Андреевой: она в шикарной форме, играет значительно агрессивнее и быстрее.

При этом вряд ли встреча завершится в одну калитку, потому что Мирра даже на этом турнире показала — ей не занимать характера и желания. Она будет биться до последнего и вполне способна воспользоваться не лучшими отрезками в игре Соболенко. А такие у нее проскакивают.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+5.5) за 1.71.