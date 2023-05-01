1 мая в чемпионате Испании сойдутся 10-я и 11-я команды: «Жирона» и «Севилья». Игра 32-го тура пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ла лигу в России транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности исхода. Триумф гостей предложен с котировкой 3.83 (25%) — это наименее ожидаемый результат схватки. Даже ничья идет за меньшие 3.58 (26%).

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«Жирона» — неудобный соперник для андалусийцев: бело-красные обыграли «Севилью» в первом круге (2:1) и довели победную серию до двух матчей. Но в предстоящей встрече гости считаются серьезным андердогом. Поставить на их непоражение можно за 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.51;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.75;

• 0:0 — за 8.50.

Аналитики не уверены, что в игре будет много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. За всю пятиматчевую историю противостояния команд этот рынок зашел лишь однажды — во встрече первого круга текущего сезона.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Жирона»

Хозяева провалили большую часть сезона и даже одно время шли в зоне вылета, но сейчас набрали неплохой ход. «Севилья» одержала четыре победы подряд во всех турнирах, а дома даже разгромила мощный «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 1/4 финала Лиги Европы. Андалусийцы не проигрывают уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, за которые дважды сдержали «МЮ», а также идущих гораздо выше в ла лиге «Вильярреал» (2:1) и «Атлетик» (1:0).

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.02.