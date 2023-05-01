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«Севилья» — «Жирона»: прогноз на матч ла лиги 1 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Севилья» — «Жирона» 1 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Лукас Окампос («Севилья»).
Фото Global Look Press

1 мая в чемпионате Испании сойдутся 10-я и 11-я команды: «Жирона» и «Севилья». Игра 32-го тура пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ла лигу в России транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
01 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Жирона

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами: поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.02, это примерно 49% вероятности исхода. Триумф гостей предложен с котировкой 3.83 (25%) — это наименее ожидаемый результат схватки. Даже ничья идет за меньшие 3.58 (26%).

Ждете успеха фаворита? Ставка в 1000 рублей на команду Хосе Луиса Мендилибара в случае выигрыша принесет 2020 рублей.

«Жирона» — неудобный соперник для андалусийцев: бело-красные обыграли «Севилью» в первом круге (2:1) и довели победную серию до двух матчей. Но в предстоящей встрече гости считаются серьезным андердогом. Поставить на их непоражение можно за 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.51;

• победа «Севильи» 1:0 — за 7.75;

• 0:0 — за 8.50.

Аналитики не уверены, что в игре будет много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.91. За всю пятиматчевую историю противостояния команд этот рынок зашел лишь однажды — во встрече первого круга текущего сезона.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» — «Челси»: Сака и Мартинелли оторвутся на парнях Лэмпарда за утраченное лидерство в АПЛ

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Севилья» — «Жирона»

Хозяева провалили большую часть сезона и даже одно время шли в зоне вылета, но сейчас набрали неплохой ход. «Севилья» одержала четыре победы подряд во всех турнирах, а дома даже разгромила мощный «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 1/4 финала Лиги Европы. Андалусийцы не проигрывают уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, за которые дважды сдержали «МЮ», а также идущих гораздо выше в ла лиге «Вильярреал» (2:1) и «Атлетик» (1:0).

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 2.02.

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Александр Шевченко — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 1 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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