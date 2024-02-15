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15 февраля, 18:15

«Милан» — «Ренн»: где смотреть матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Милан» — «Ренн» 15 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Рафаэл Леау и Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press

15 февраля «Милан» встретится с «Ренном» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Матч на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Никола Дабанович из Черногории. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 22.45 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:0
Ренн

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять успех «Милана» предложили с коэффициентом 1.71, это около 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%). Победу команды Жюльена Стефана дали с котировкой 5.00 (20%).

«Ренн» не уступил в девяти встречах подряд. Считаете, что серия продлится? Поставить на опцию Х2 можно за 2.22.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.02. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный вариант — за 1.99.

На выходных парни Стефано Пиоли всухую одолели «Наполи» на «Сан-Сиро» (1:0). Еще один поединок россонери без пропущенных мячей имеется за 2.45.

Келвин Стенгс (&laquo;Фейеноорд&raquo;). «Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что лучшие шансы отличиться будут у Оливье Жиру — меткий выстрел француза доступен за 2.37.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.32;
  • 1:0 в пользу миланцев — за 7.50;
  • 2:0 и 2:1 — за 8.25.
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ренн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Виктор Александров

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