«Милан» — «Ренн»: где смотреть матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
15 февраля «Милан» встретится с «Ренном» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Матч на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Никола Дабанович из Черногории. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 22.45 мск.
Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять успех «Милана» предложили с коэффициентом 1.71, это около 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%). Победу команды Жюльена Стефана дали с котировкой 5.00 (20%).
«Ренн» не уступил в девяти встречах подряд. Считаете, что серия продлится? Поставить на опцию Х2 можно за 2.22.
Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.02. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный вариант — за 1.99.
На выходных парни Стефано Пиоли всухую одолели «Наполи» на «Сан-Сиро» (1:0). Еще один поединок россонери без пропущенных мячей имеется за 2.45.
Аналитики считают, что лучшие шансы отличиться будут у Оливье Жиру — меткий выстрел француза доступен за 2.37.
Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
- 1:1 — за 7.32;
- 1:0 в пользу миланцев — за 7.50;
- 2:0 и 2:1 — за 8.25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5