15 февраля «Милан» встретится с «Ренном» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Матч на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Никола Дабанович из Черногории. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 22.45 мск.

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять успех «Милана» предложили с коэффициентом 1.71, это около 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%). Победу команды Жюльена Стефана дали с котировкой 5.00 (20%).

«Ренн» не уступил в девяти встречах подряд. Считаете, что серия продлится? Поставить на опцию Х2 можно за 2.22.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.02. «Обе забьют» идет за 1.82, обратный вариант — за 1.99.

На выходных парни Стефано Пиоли всухую одолели «Наполи» на «Сан-Сиро» (1:0). Еще один поединок россонери без пропущенных мячей имеется за 2.45.

Аналитики считают, что лучшие шансы отличиться будут у Оливье Жиру — меткий выстрел француза доступен за 2.37.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом: