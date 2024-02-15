15 февраля «Рома» приедет в гости к «Фейеноорду» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и стартует в 20.45 по московскому времени. Главный судья — Раду Петреску из Румынии. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 20.30 мск.

По мнению аналитиков, хозяева — фавориты матча: победу «Фейеноорда» предложили с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 44% вероятности. Успех команды Даниэле де Росси оценили в 3.52 (28%). Котировка на ничью та же — 3.52 (28%).

Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Риме, но вы можете выбрать участника 1/8 финала уже сейчас: итоговый проход роттердамцев идет за 1.98, «волков» — за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.87. Опция «обе забьют» представлена за 1.79, обратный вариант — за 2.03.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.37.

Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — «Рома»

Роттердамцы не знают поражений дома семь игр подряд и терпели неудачи на своем стадионе лишь от двух клубов — ПСВ и «Атлетико». Мадридцы прихлопнули парней Арне Слота на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1), клуб из Эйндховена — в Суперкубке Нидерландов (1:0) и в первом круге эредивизи (2:1). Единственная победа над «волками» за всю пятиматчевую историю противостояния тоже случилась на стадионе «Фейеноорд» — в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы (1:0).

Назначение Даниэле де Росси встряхнуло римлян — обыграли идущих в зоне вылета «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Но для борьбы с лидером серии А «Интером» (2:4) одних эмоций оказалось мало. На групповом этапе Ромелу Лукаку и компания добились успеха в гостях только раз — одолели «Шериф» в Тирасполе (2:1). Справиться со «Славией» (0:2) и «Серветтом» (1:1) на выезде не вышло. Вряд ли крепкие роттердамцы будут «Роме» по зубам.

Рекомендуемая ставка: «Фейеноорд» не уступит и ТБ 1.5 за 1.71.