«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года
15 февраля «Рома» приедет в гости к «Фейеноорду» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и стартует в 20.45 по московскому времени. Главный судья — Раду Петреску из Румынии. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 20.30 мск.
По мнению аналитиков, хозяева — фавориты матча: победу «Фейеноорда» предложили с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 44% вероятности. Успех команды Даниэле де Росси оценили в 3.52 (28%). Котировка на ничью та же — 3.52 (28%).
Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Риме, но вы можете выбрать участника 1/8 финала уже сейчас: итоговый проход роттердамцев идет за 1.98, «волков» — за 1.83.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.87. Опция «обе забьют» представлена за 1.79, обратный вариант — за 2.03.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.37.
Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — «Рома»
Роттердамцы не знают поражений дома семь игр подряд и терпели неудачи на своем стадионе лишь от двух клубов — ПСВ и «Атлетико». Мадридцы прихлопнули парней Арне Слота на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1), клуб из Эйндховена — в Суперкубке Нидерландов (1:0) и в первом круге эредивизи (2:1). Единственная победа над «волками» за всю пятиматчевую историю противостояния тоже случилась на стадионе «Фейеноорд» — в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы (1:0).
Назначение Даниэле де Росси встряхнуло римлян — обыграли идущих в зоне вылета «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Но для борьбы с лидером серии А «Интером» (2:4) одних эмоций оказалось мало. На групповом этапе Ромелу Лукаку и компания добились успеха в гостях только раз — одолели «Шериф» в Тирасполе (2:1). Справиться со «Славией» (0:2) и «Серветтом» (1:1) на выезде не вышло. Вряд ли крепкие роттердамцы будут «Роме» по зубам.
Рекомендуемая ставка: «Фейеноорд» не уступит и ТБ 1.5 за 1.71.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5