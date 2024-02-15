Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

15 февраля, 10:15

«Фейеноорд» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 15 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Келвин Стенгс («Фейеноорд»).
Фото Global Look Press

15 февраля «Рома» приедет в гости к «Фейеноорду» в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Встреча пройдет в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» и стартует в 20.45 по московскому времени. Главный судья — Раду Петреску из Румынии. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 20.30 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:1
Рома

По мнению аналитиков, хозяева — фавориты матча: победу «Фейеноорда» предложили с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 44% вероятности. Успех команды Даниэле де Росси оценили в 3.52 (28%). Котировка на ничью та же — 3.52 (28%).

Через неделю соперникам предстоит ответная игра в Риме, но вы можете выбрать участника 1/8 финала уже сейчас: итоговый проход роттердамцев идет за 1.98, «волков» — за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.87. Опция «обе забьют» представлена за 1.79, обратный вариант — за 2.03.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.37.

Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;). Гаттузо и Обамеянг возвращаются в Лигу Европы. Их ждет тяжелый выезд к «Шахтеру»

Прогноз и ставка на матч «Фейеноорд» — «Рома»

Роттердамцы не знают поражений дома семь игр подряд и терпели неудачи на своем стадионе лишь от двух клубов — ПСВ и «Атлетико». Мадридцы прихлопнули парней Арне Слота на групповом этапе Лиги чемпионов (3:1), клуб из Эйндховена — в Суперкубке Нидерландов (1:0) и в первом круге эредивизи (2:1). Единственная победа над «волками» за всю пятиматчевую историю противостояния тоже случилась на стадионе «Фейеноорд» — в четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы (1:0).

Назначение Даниэле де Росси встряхнуло римлян — обыграли идущих в зоне вылета «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Но для борьбы с лидером серии А «Интером» (2:4) одних эмоций оказалось мало. На групповом этапе Ромелу Лукаку и компания добились успеха в гостях только раз — одолели «Шериф» в Тирасполе (2:1). Справиться со «Славией» (0:2) и «Серветтом» (1:1) на выезде не вышло. Вряд ли крепкие роттердамцы будут «Роме» по зубам.

Рекомендуемая ставка: «Фейеноорд» не уступит и ТБ 1.5 за 1.71.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 15 февраля 2024 года

«Шахтер» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости