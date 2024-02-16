16 февраля лидер серии А «Интер» примет худшую команду нынешнего розыгрыша — «Салернитану». Поединок 25-го тура пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.55 мск.

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Симоне Индзаги. На победу миланцев доступна котировка 1.17, это приблизительно 80% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 14.50 (7%), ничью — за 7.50 (13%).

Верите в сенсацию? Опция Х2 идет с коэффициентом 5.13.

В прошлом туре «Интер» проехался по «Роме» (4:2). Тотал больше трех мячей дали за 1.60, обратный рынок — за 2.25.

Специалисты считают, что соперники не обменяются голами: это событие оценили в 1.74. «Обе забьют» представили за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Салернитана»

В 15 предыдущих встречах у осевших на дне таблицы «морских коньков» лишь одна победа — над соседом по зоне вылета «Вероной» (1:0). Но это случилось еще в конце декабря: в 2024-м гранатовые не выиграли ни разу, шесть поражений разбавила нулевая ничья с «Торино». Миланцы в новом году собрали шесть триумфов из шести, завоевали Суперкубок Италии и уверенно лидируют в серии А. Вряд ли череда успехов черно-синих прервется на аутсайдере, но парни Симоне Индзаги предпочтут взять три очка в экономрежиме — через четыре дня после «Салернитаны» на «Джузеппе Меацца» пожалует «Атлетико». Все-таки к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов лучше подойти во всеоружии.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.10.