«Интер» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 16 февраля 2024 года
16 февраля лидер серии А «Интер» примет худшую команду нынешнего розыгрыша — «Салернитану». Поединок 25-го тура пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.55 мск.
Букмекеры отдали предпочтение коллективу Симоне Индзаги. На победу миланцев доступна котировка 1.17, это приблизительно 80% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 14.50 (7%), ничью — за 7.50 (13%).
Верите в сенсацию? Опция Х2 идет с коэффициентом 5.13.
В прошлом туре «Интер» проехался по «Роме» (4:2). Тотал больше трех мячей дали за 1.60, обратный рынок — за 2.25.
Специалисты считают, что соперники не обменяются голами: это событие оценили в 1.74. «Обе забьют» представили за 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Салернитана»
В 15 предыдущих встречах у осевших на дне таблицы «морских коньков» лишь одна победа — над соседом по зоне вылета «Вероной» (1:0). Но это случилось еще в конце декабря: в 2024-м гранатовые не выиграли ни разу, шесть поражений разбавила нулевая ничья с «Торино». Миланцы в новом году собрали шесть триумфов из шести, завоевали Суперкубок Италии и уверенно лидируют в серии А. Вряд ли череда успехов черно-синих прервется на аутсайдере, но парни Симоне Индзаги предпочтут взять три очка в экономрежиме — через четыре дня после «Салернитаны» на «Джузеппе Меацца» пожалует «Атлетико». Все-таки к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов лучше подойти во всеоружии.
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5