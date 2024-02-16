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16 февраля, 08:15

«Интер» — «Салернитана»: прогноз на матч серии А 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Салернитана» 16 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алессандро Бастони («Интер»).
Фото Global Look Press

16 февраля лидер серии А «Интер» примет худшую команду нынешнего розыгрыша — «Салернитану». Поединок 25-го тура пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и стартует в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» начнется с 22.55 мск.

Италия. Серия А. 25-й тур
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Салернитана

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Симоне Индзаги. На победу миланцев доступна котировка 1.17, это приблизительно 80% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 14.50 (7%), ничью — за 7.50 (13%).

Верите в сенсацию? Опция Х2 идет с коэффициентом 5.13.

В прошлом туре «Интер» проехался по «Роме» (4:2). Тотал больше трех мячей дали за 1.60, обратный рынок — за 2.25.

Специалисты считают, что соперники не обменяются голами: это событие оценили в 1.74. «Обе забьют» представили за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Салернитана»

В 15 предыдущих встречах у осевших на дне таблицы «морских коньков» лишь одна победа — над соседом по зоне вылета «Вероной» (1:0). Но это случилось еще в конце декабря: в 2024-м гранатовые не выиграли ни разу, шесть поражений разбавила нулевая ничья с «Торино». Миланцы в новом году собрали шесть триумфов из шести, завоевали Суперкубок Италии и уверенно лидируют в серии А. Вряд ли череда успехов черно-синих прервется на аутсайдере, но парни Симоне Индзаги предпочтут взять три очка в экономрежиме — через четыре дня после «Салернитаны» на «Джузеппе Меацца» пожалует «Атлетико». Все-таки к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов лучше подойти во всеоружии.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Салернитана
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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