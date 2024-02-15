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15 февраля, 16:15

«Фейеноорд» — «Рома»: где смотреть матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 15 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ромелу Лукаку («Рома»).
Фото Global Look Press

15 февраля «Фейеноорд» и «Рома» выяснят отношения в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Румынский арбитр Раду Петреску даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Телеканал «Матч ТВ» покажет его в прямом эфире с 20.30 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:1
Рома

Аналитики ждут победы роттердамцев: этот исход оценили коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 44%. Ничья доступна за 3.52 (28%), выигрыш «Ромы» — за те же 3.52 (28%).

В пяти очных разборках «волки» уступили «Фейеноорду» лишь однажды. Продление серии без поражений идет за 1.78.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.96, на ТМ 2.5 — за 1.87.

Пьер-Эмерик Обамеянг (&laquo;Марсель&raquo;). Гаттузо и Обамеянг возвращаются в Лигу Европы. Их ждет тяжелый выезд к «Шахтеру»

Специалисты склоняются к тому, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.79, обратный рынок — за 2.03.

На групповой стадии Ромелу Лукаку отличился пять раз и является вторым бомбардиром нынешнего турнира. Гол бельгийца представлен за 3.05.

Успех парней Арне Слота с форой (0) можно взять за 1.55. Эта же опция на римлян ждет вас за 2.50.

Футбол
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ФК Рома
ФК Фейеноорд
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«Милан» — «Ренн»: где смотреть матч Лиги Европы 15 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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