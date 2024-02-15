15 февраля «Фейеноорд» и «Рома» выяснят отношения в первой стыковой игре плей-офф Лиги Европы. Румынский арбитр Раду Петреску даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Телеканал «Матч ТВ» покажет его в прямом эфире с 20.30 мск.

Аналитики ждут победы роттердамцев: этот исход оценили коэффициентом 2.14, вероятность — примерно 44%. Ничья доступна за 3.52 (28%), выигрыш «Ромы» — за те же 3.52 (28%).

В пяти очных разборках «волки» уступили «Фейеноорду» лишь однажды. Продление серии без поражений идет за 1.78.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.96, на ТМ 2.5 — за 1.87.

Специалисты склоняются к тому, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.79, обратный рынок — за 2.03.

На групповой стадии Ромелу Лукаку отличился пять раз и является вторым бомбардиром нынешнего турнира. Гол бельгийца представлен за 3.05.

Успех парней Арне Слота с форой (0) можно взять за 1.55. Эта же опция на римлян ждет вас за 2.50.