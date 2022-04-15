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Милан — Дженоа: прогноз на матч серии А 15 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Дженоа» 15 апреля 2022 года
Читать «СЭ» в
Оливье Жиру против «Торино».
Фото Global Look Press

15 апреля в матче 33-го тура серии А «Милан» сыграет с «Дженоа». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сан-Сиро». «Россонери» занимают первую строчку в турнирной таблице с 68 очками, хотя «Интер» отстает всего на два балла и имеет матч в запасе. У генуэзцев 22 очка и 19-е место.

Италия. Серия А. 33-й тур
15 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Дженоа

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «россонери», на победу «Милана» можно поставить за 1.32 (75% вероятность исхода). Ничья в матче идет с котировкой 5.10 (19%), победа «Дженоа» практически исключена, коэффициент на событие — 12.00 (6%).

Если в вас крепка вера в чудеса, случайные события или тренерский гений Александра Блессина, то при ставке 1 000 рублей на победу «Дженоа» в случае успешного исхода выплата составит 12 000 рублей.

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В данном матче высока вероятность, что сработает ставка «обе забьют — нет», она оценивается котировкой 1.61. На обратный исход «обе забьют — да» можно поставить за 2.30.

Одновременно реалистичная и выгодная линия в этом матче — тотал больше 3.5 мяча. Поставить на нее можно с коэффициентом 3.00. На обратный исход — за 1.38.

Чтобы сделать просмотр практически предрешенного матча интереснее, можно воспользоваться форами:

• Ф1 (-2) - за 2.75;

• Ф2 (+2) - за 1.45;

• Ф1 (-1) - за 1.50.

Аналитики компании считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Милана» со счетом 2:0 за 5.50.

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ФК Милан
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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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