Прогноз на матч серии А «Милан» — «Дженоа» 15 апреля 2022 года

15 апреля в матче 33-го тура серии А «Милан» сыграет с «Дженоа». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Сан-Сиро». «Россонери» занимают первую строчку в турнирной таблице с 68 очками, хотя «Интер» отстает всего на два балла и имеет матч в запасе. У генуэзцев 22 очка и 19-е место.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом «россонери», на победу «Милана» можно поставить за 1.32 (75% вероятность исхода). Ничья в матче идет с котировкой 5.10 (19%), победа «Дженоа» практически исключена, коэффициент на событие — 12.00 (6%).

Если в вас крепка вера в чудеса, случайные события или тренерский гений Александра Блессина, то при ставке 1 000 рублей на победу «Дженоа» в случае успешного исхода выплата составит 12 000 рублей.

В данном матче высока вероятность, что сработает ставка «обе забьют — нет», она оценивается котировкой 1.61. На обратный исход «обе забьют — да» можно поставить за 2.30.

Одновременно реалистичная и выгодная линия в этом матче — тотал больше 3.5 мяча. Поставить на нее можно с коэффициентом 3.00. На обратный исход — за 1.38.

Чтобы сделать просмотр практически предрешенного матча интереснее, можно воспользоваться форами:

• Ф1 (-2) - за 2.75;

• Ф2 (+2) - за 1.45;

• Ф1 (-1) - за 1.50.

Аналитики компании считают наиболее вероятным результатом встречи победу «Милана» со счетом 2:0 за 5.50.