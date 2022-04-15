«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2022 года
Вице-лидеру РПЛ «Динамо» в матче 25-го тура предстоит встреча с грозненским «Ахматом». Игра состоится 15 апреля 2022 года на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени под присмотром арбитра Сергея Иванова. Увидеть встречу в прямом эфире можно на канале matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что «Динамо» должно набрать в предстоящей встрече три очка. На победу москвичей выставлен не самый высокий коэффициент 1.85 (54% вероятности). Успех гостей можно взять за весомые 4.40 (19%), а ничью — за чуть меньшие 3.70 (27%).
Если уверены, что «Ахмат» наведет шороху и увезет в Грозный три очка, при ставке 1 000 рублей на гостей ее автор заберет 4 400 рублей в случае нужного исхода.
Для искрящих азартом всегда доступна линия на точный счет. Самые вероятные варианты: победа «Динамо» 1:0 за 6.00, ничья 1:1 за 6.60 и успех хозяев 2:0 за 7.50.
Нельзя забывать про возможность поставить на тотал голов. Например, на то, что команды забьют 3 и больше мячей, можно сделать ставку за коэффициент 2.12, а на 2 и меньше — за 1.77. Причем в оформлении большинства голов должны участвовать преимущественно динамовцы — аналитики не сомневаются, что москвичи забьют больше одного мяча (1.37), а на их тотал больше 1.5 гола доступна котировка 2.00. У грозненцев с точными ударами должно быть сложнее, но и коэффициенты в их случае значительно выгоднее: на один гол — 1.60, на один и более — 2.45, свыше двух — 9.90.
Очень неплохие котировки доступны на пенальти. На назначение 11-метрового можно поставить за 2.35, а на то, что он не будет реализован, — за 6.00.
Видели, как в матче «Атлетико» — «Манчестер Сити» Фелипе на 91-й минуте получил красную карточку за неспортивное поведение? Что-то похожее может произойти в игре между горячими парнями из Грозного и молодыми бойкими ребятами из «Динамо». На удаление в составе любой из команд доступен коэффициент 2.95, на красную в составе хозяев — 5.50, у гостей — 4.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0