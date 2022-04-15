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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 15 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года
Читать «СЭ» в
«Динамо».
Фото Global Look Press

Вице-лидеру РПЛ «Динамо» в матче 25-го тура предстоит встреча с грозненским «Ахматом». Игра состоится 15 апреля 2022 года на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени под присмотром арбитра Сергея Иванова. Увидеть встречу в прямом эфире можно на канале matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что «Динамо» должно набрать в предстоящей встрече три очка. На победу москвичей выставлен не самый высокий коэффициент 1.85 (54% вероятности). Успех гостей можно взять за весомые 4.40 (19%), а ничью — за чуть меньшие 3.70 (27%).

Если уверены, что «Ахмат» наведет шороху и увезет в Грозный три очка, при ставке 1 000 рублей на гостей ее автор заберет 4 400 рублей в случае нужного исхода.

Для искрящих азартом всегда доступна линия на точный счет. Самые вероятные варианты: победа «Динамо» 1:0 за 6.00, ничья 1:1 за 6.60 и успех хозяев 2:0 за 7.50.

Нельзя забывать про возможность поставить на тотал голов. Например, на то, что команды забьют 3 и больше мячей, можно сделать ставку за коэффициент 2.12, а на 2 и меньше — за 1.77. Причем в оформлении большинства голов должны участвовать преимущественно динамовцы — аналитики не сомневаются, что москвичи забьют больше одного мяча (1.37), а на их тотал больше 1.5 гола доступна котировка 2.00. У грозненцев с точными ударами должно быть сложнее, но и коэффициенты в их случае значительно выгоднее: на один гол — 1.60, на один и более — 2.45, свыше двух — 9.90.

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Очень неплохие котировки доступны на пенальти. На назначение 11-метрового можно поставить за 2.35, а на то, что он не будет реализован, — за 6.00.

Видели, как в матче «Атлетико» — «Манчестер Сити» Фелипе на 91-й минуте получил красную карточку за неспортивное поведение? Что-то похожее может произойти в игре между горячими парнями из Грозного и молодыми бойкими ребятами из «Динамо». На удаление в составе любой из команд доступен коэффициент 2.95, на красную в составе хозяев — 5.50, у гостей — 4.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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