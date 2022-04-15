«Динамо» продолжает чемпионскую гонку: 15 апреля 2022 года москвичи в игре 25-го тура РПЛ примут «Ахмат». Матч на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 19.30 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев серьезным фаворитом. Коэффициент на победу «Динамо» — 1.88, то есть примерно 52% вероятности. Успех «Ахмата» оценили как самый маловероятный исход матча, поставить на него можно за 4.40 (22%). Ничья идет за 3.60 (26%).

«Двойной шанс» на «Ахмат» предложен с уже вполне реалистичным коэффициентом 1.98.

Ставка в 1 000 рублей на победу хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1 880.

Самый вероятный результат матча подтверждает статус хозяев: победа «Динамо» 1:0 оценена в 5.90. По возрастанию коэффициентов за минимальным успехом москвичей идет ничья 1:1 с котировкой 6.50. Успех команды Сандро Шварца 2:1 можно оформить за 7.60.

Аналитики не ожидают чересчур результативной игры: поставить на тотал больше трех голов можно с приличным коэффициентом 3.10. Обратная линия оценена всего в 1.37. А вот тотал больше двух голов идет за 1.59, противоположная ставка доступна за 2.35.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.03, меньше — 1.78. В три гола от москвичей верится мало: коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 4.40.

От «Ахмата» аналитики не ожидают даже двух мячей: индивидуальный тотал больше 1.5 гола идет за весомые 3.70, а обратная ставка — всего за 1.27.

Коэффициент на полное отсутствие мячей от гостей — 2.34. Сухая победа «Динамо» оценена в 3.00.