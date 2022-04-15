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Сегодня, 15:15

«Динамо» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Ахмат» 15 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян («Динамо» Москва).

«Динамо» продолжает чемпионскую гонку: 15 апреля 2022 года москвичи в игре 25-го тура РПЛ примут «Ахмат». Матч на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 19.30 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев серьезным фаворитом. Коэффициент на победу «Динамо» — 1.88, то есть примерно 52% вероятности. Успех «Ахмата» оценили как самый маловероятный исход матча, поставить на него можно за 4.40 (22%). Ничья идет за 3.60 (26%).

«Двойной шанс» на «Ахмат» предложен с уже вполне реалистичным коэффициентом 1.98.

Ставка в 1 000 рублей на победу хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1 880.

Самый вероятный результат матча подтверждает статус хозяев: победа «Динамо» 1:0 оценена в 5.90. По возрастанию коэффициентов за минимальным успехом москвичей идет ничья 1:1 с котировкой 6.50. Успех команды Сандро Шварца 2:1 можно оформить за 7.60.

Аналитики не ожидают чересчур результативной игры: поставить на тотал больше трех голов можно с приличным коэффициентом 3.10. Обратная линия оценена всего в 1.37. А вот тотал больше двух голов идет за 1.59, противоположная ставка доступна за 2.35.

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Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.03, меньше — 1.78. В три гола от москвичей верится мало: коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 4.40.

От «Ахмата» аналитики не ожидают даже двух мячей: индивидуальный тотал больше 1.5 гола идет за весомые 3.70, а обратная ставка — всего за 1.27.

Коэффициент на полное отсутствие мячей от гостей — 2.34. Сухая победа «Динамо» оценена в 3.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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