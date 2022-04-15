«Динамо» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 15 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Динамо» продолжает чемпионскую гонку: 15 апреля 2022 года москвичи в игре 25-го тура РПЛ примут «Ахмат». Матч на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 19.30 мск, бесплатную прямую трансляцию ищите на matchtv.ru.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев серьезным фаворитом. Коэффициент на победу «Динамо» — 1.88, то есть примерно 52% вероятности. Успех «Ахмата» оценили как самый маловероятный исход матча, поставить на него можно за 4.40 (22%). Ничья идет за 3.60 (26%).
«Двойной шанс» на «Ахмат» предложен с уже вполне реалистичным коэффициентом 1.98.
Ставка в 1 000 рублей на победу хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1 880.
Самый вероятный результат матча подтверждает статус хозяев: победа «Динамо» 1:0 оценена в 5.90. По возрастанию коэффициентов за минимальным успехом москвичей идет ничья 1:1 с котировкой 6.50. Успех команды Сандро Шварца 2:1 можно оформить за 7.60.
Аналитики не ожидают чересчур результативной игры: поставить на тотал больше трех голов можно с приличным коэффициентом 3.10. Обратная линия оценена всего в 1.37. А вот тотал больше двух голов идет за 1.59, противоположная ставка доступна за 2.35.
Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.03, меньше — 1.78. В три гола от москвичей верится мало: коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 4.40.
От «Ахмата» аналитики не ожидают даже двух мячей: индивидуальный тотал больше 1.5 гола идет за весомые 3.70, а обратная ставка — всего за 1.27.
Коэффициент на полное отсутствие мячей от гостей — 2.34. Сухая победа «Динамо» оценена в 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0