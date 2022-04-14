«Милан» — «Дженоа»: серию А надо брать даже без Златана
Лидер чемпионата Италии «Милан» в матче 33-го тура сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Дженоа». Встреча состоится 15 апреля в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сан-Сиро». Обслужит встречу арбитр Даниэле Киффи.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Дженоа» 15 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выразили популярное мнение: фаворит — «Милан». Учитывая, что для россонери предстоящий матч будет домашним, низкий коэффициент 1.33 (75% вероятности) на их победу оправдан. Шансов на ничью не так много (коэффициент 5.10, 19%), а на победу «Дженоа» их еще меньше (11.5, вероятность — 6%).
Фанаты гостей не согласятся с такими раскладами и могут поставить на любимую команду с форой (+1.5) за 1.82 — очень приятный вариант.
Эксперты так и не определились, каким же будет матч: верховым или низовым. На тотал больше 2.5 мяча доступен коэффициент 1.88, а на тотал меньше — 1.98.
У генуэзцев огромные проблемы в атаке, поэтому удивляться высокой котировке на «обе забьют» не стоит (2.30).
«Милан» — «Дженоа»: прогноз и анализ матча серии А 15 апреля 2022 года
Миланский суперклуб в этом сезоне пытается вернуть былое величие и вслед за «Интером» мешает «Ювентусу» снова стать гегемоном в Италии. Правда, за шесть туров до финиша турнира лидирующая позиция россонери оказалась под прицелом все тех же соседей во главе с Лаутаро Мартинесом — «Интер» отстает всего на два очка, при этом имеет матч в запасе. Любая новая осечка «Милана» может стать фатальной в борьбе за чемпионство.
Тем более нельзя допустить ее в матче против одной из слабейших команд чемпионата, потому что в таком случае будет шанс понести не только очковые потери, но и получить психологический удар. Но сыграть вничью и тем более проиграть «Дженоа» нужно будет постараться, ведь команда не просто ползет предпоследней, но еще победила только два раза в последних 15 матчах.
Самый невеселый факт о неудачах клуба из Генуи — они ультраплохи в атаке. Девять забитых мячей в 15 играх или 0.6 за игру, — куда это годится? Это при том, что в атаке бегает небезызвестный Маттиа Дестро (правда, давно прошедший свой пик), а в полузащите действует бывший полузащитник «Интера» и в недавнем прошлом игрок сборной Хорватии Милан Бадель. То есть предпосылки к тому, чтобы забивать больше, есть. Впрочем, на «Сан-Сиро» этот план вряд ли будет реализован. На то, что «Дженоа» завершит матч без голов можно поставить с коэффициентом 1.81.
И все-таки «Милан», который сейчас на кураже и позитиве, должен позволить сопернику сделать примерно ничего. Тут и говорить не о чем — класс команд такой же разный, как если сравнивать слиток золота и детский пластиковый велосипед. У них нет ничего общего, и россонери должны этим пользоваться.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Дженоа»
Миланский клуб без Златана слегка сдал в атаке и играет в лучших традициях итальянского футбола начала XXI века: строго в обороне и минималистично в атаке. Но матч против «Дженоа» — тот случай, когда есть шанс разгуляться и вспомнить, что такое веселье и азарт. Ну и результативность, как же без нее.
Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0