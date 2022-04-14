Прогнозы и ставка на матч серии А «Милан» — «Дженоа» 15 апреля 2022 года

Великий швед снова залечивает больное колено.

Лидер чемпионата Италии «Милан» в матче 33-го тура сыграет с одним из аутсайдеров турнира — «Дженоа». Встреча состоится 15 апреля в 22.00 по московскому времени на стадионе «Сан-Сиро». Обслужит встречу арбитр Даниэле Киффи.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Дженоа» 15 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выразили популярное мнение: фаворит — «Милан». Учитывая, что для россонери предстоящий матч будет домашним, низкий коэффициент 1.33 (75% вероятности) на их победу оправдан. Шансов на ничью не так много (коэффициент 5.10, 19%), а на победу «Дженоа» их еще меньше (11.5, вероятность — 6%).

Фанаты гостей не согласятся с такими раскладами и могут поставить на любимую команду с форой (+1.5) за 1.82 — очень приятный вариант.

Эксперты так и не определились, каким же будет матч: верховым или низовым. На тотал больше 2.5 мяча доступен коэффициент 1.88, а на тотал меньше — 1.98.

У генуэзцев огромные проблемы в атаке, поэтому удивляться высокой котировке на «обе забьют» не стоит (2.30).

«Милан» — «Дженоа»: прогноз и анализ матча серии А 15 апреля 2022 года

Миланский суперклуб в этом сезоне пытается вернуть былое величие и вслед за «Интером» мешает «Ювентусу» снова стать гегемоном в Италии. Правда, за шесть туров до финиша турнира лидирующая позиция россонери оказалась под прицелом все тех же соседей во главе с Лаутаро Мартинесом — «Интер» отстает всего на два очка, при этом имеет матч в запасе. Любая новая осечка «Милана» может стать фатальной в борьбе за чемпионство.

Тем более нельзя допустить ее в матче против одной из слабейших команд чемпионата, потому что в таком случае будет шанс понести не только очковые потери, но и получить психологический удар. Но сыграть вничью и тем более проиграть «Дженоа» нужно будет постараться, ведь команда не просто ползет предпоследней, но еще победила только два раза в последних 15 матчах.

Самый невеселый факт о неудачах клуба из Генуи — они ультраплохи в атаке. Девять забитых мячей в 15 играх или 0.6 за игру, — куда это годится? Это при том, что в атаке бегает небезызвестный Маттиа Дестро (правда, давно прошедший свой пик), а в полузащите действует бывший полузащитник «Интера» и в недавнем прошлом игрок сборной Хорватии Милан Бадель. То есть предпосылки к тому, чтобы забивать больше, есть. Впрочем, на «Сан-Сиро» этот план вряд ли будет реализован. На то, что «Дженоа» завершит матч без голов можно поставить с коэффициентом 1.81.

И все-таки «Милан», который сейчас на кураже и позитиве, должен позволить сопернику сделать примерно ничего. Тут и говорить не о чем — класс команд такой же разный, как если сравнивать слиток золота и детский пластиковый велосипед. У них нет ничего общего, и россонери должны этим пользоваться.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Дженоа»

Миланский клуб без Златана слегка сдал в атаке и играет в лучших традициях итальянского футбола начала XXI века: строго в обороне и минималистично в атаке. Но матч против «Дженоа» — тот случай, когда есть шанс разгуляться и вспомнить, что такое веселье и азарт. Ну и результативность, как же без нее.

Рекомендуемая ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.