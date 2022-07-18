«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз на товарищеский матч 19 июля 2022 года
19 июля «Манчестер Юнайтед» проведет третий матч под руководством Эрика тен Хага. В товарищеской игре соперником манкунианцев и их голландского тренера станет «Кристал Пэлас». Встреча пройдет на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии, ее начало — в 13.10 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «МЮ». На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности. Триумф номинальных гостей доступен за значительно более крупные 5.30 (14%), ничья — за 4.90 (18%).
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При этом можно подстраховаться и взять более надежный вариант «гости не проиграют» за 2.65.
Эксперты уверены, что матч получится результативным, потому что в двух предыдущих играх с «Ливерпулем» и «Мельбурн Виктори» «МЮ» забил по четыре мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.54, на ТМ 2.5 — 2.38.
«Обе забьют» идет за 1.66, хотя в последних трех матчах между соперниками обмена голами не произошло. Но надо отметить: то были официальные игры.
В двух ближайших товарняках «МЮ» забивал в обоих таймах. На то, что это произойдет снова, коэффициент 2.10.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «красных дьяволов» за 7.70.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
Эрик тен Хаг — маг. С его приходом «МЮ» не заиграл кардинально лучше, но серьезно прибавил в плане реализации: за два матча манкунианцы нанесли в створ ворот соперников 10 ударов и забили восемь мячей. Голландец активно тасует состав и просматривает сочетания игроков во всех линиях, но качество игры при этом не провисает.
«Кристал Пэлас» сам только недавно начал подготовку к сезону и провел три игры, но что бросается в глаза, так это большое количество пропущенных мячей — аж восемь штук. Если сложить проблемность гостей в обороне и свежесть хозяев в атаке, то получается простая формула успеха.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.08.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1