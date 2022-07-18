19 июля «Манчестер Юнайтед» проведет третий матч под руководством Эрика тен Хага. В товарищеской игре соперником манкунианцев и их голландского тренера станет «Кристал Пэлас». Встреча пройдет на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии, ее начало — в 13.10 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «МЮ». На его победу принимаются ставки с коэффициентом 1.45, это примерно 68% вероятности. Триумф номинальных гостей доступен за значительно более крупные 5.30 (14%), ничья — за 4.90 (18%).

Хотите заработать более 5000 рублей парой кликов? Ставка в 1000 рублей на триумф команды Патрика Виейра в случае нужного исхода принесет выигрыш в 5300 рублей или 4300 рублей чистой прибыли.

При этом можно подстраховаться и взять более надежный вариант «гости не проиграют» за 2.65.

Эксперты уверены, что матч получится результативным, потому что в двух предыдущих играх с «Ливерпулем» и «Мельбурн Виктори» «МЮ» забил по четыре мяча. На ТБ 2.5 котировка 1.54, на ТМ 2.5 — 2.38.

«Обе забьют» идет за 1.66, хотя в последних трех матчах между соперниками обмена голами не произошло. Но надо отметить: то были официальные игры.

В двух ближайших товарняках «МЮ» забивал в обоих таймах. На то, что это произойдет снова, коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «красных дьяволов» за 7.70.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Эрик тен Хаг — маг. С его приходом «МЮ» не заиграл кардинально лучше, но серьезно прибавил в плане реализации: за два матча манкунианцы нанесли в створ ворот соперников 10 ударов и забили восемь мячей. Голландец активно тасует состав и просматривает сочетания игроков во всех линиях, но качество игры при этом не провисает.

«Кристал Пэлас» сам только недавно начал подготовку к сезону и провел три игры, но что бросается в глаза, так это большое количество пропущенных мячей — аж восемь штук. Если сложить проблемность гостей в обороне и свежесть хозяев в атаке, то получается простая формула успеха.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.08.