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«Мидтьюлланн» — АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — АЕК Ларнака 19 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Мидтьюлланн» против «Гента».
Фото Global Look Press

19 июля в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» примет кипрский АЕК. Игра начнется в 20.45 по московскому времени на стадионе «МСХ Арена» в Дании. Обслужит ее арбитр из Сербии Новак Симович.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
19 июл, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
АЕК Л

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в киприотов. Поставить на «Мидтьюлланн» можно за 1.40, это примерно 71% вероятности. Успех АЕК идет с котировкой 9.40 (10%), ничья — за 4.60 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4600 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 3.10.

У АЕК мало шансов на победу, поэтому можно усложнить задачу датчанам при помощи форы — например, взять Ф2(+1.5) за 1.73. Ф1(-1.5) в таком случае идет за 2.18.

В последних десяти встречах «Мидтьюлланн» забивает в среднем больше двух мячей за игру. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.60.

Эксперты сомневаются, что гости забьют, но если верите, что отличатся обе команды, поставьте на это за 2.30. Либо на обратный исход за 1.62.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа хозяев 1:0 за 5.50.

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Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — АЕК Ларнака

Несмотря на статус турнира, матч наверняка получится результативным, потому что команды не умеют играть иначе. АЕК последние три игры закончил с результатами 2:2, 2:2 и 3:2, много забивал и пропускал до этого. У «Мидтьюлланна» «верх» прошел в последних восьми встречах из десяти.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

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ФК АЕК (Ларнака)
ФК Мидтьюлланн
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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