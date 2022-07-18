18 июля на женском чемпионате Европы по футболу состоятся заключительные матчи группового этапа. В одном из них сыграют аутсайдеры квартета D — Бельгия и Италия. Встреча пройдет на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Италию фаворитом. На победу «Скуадры адзурры» можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.80 (26%), успех Бельгии доступен за 4.30 (22%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае положительного исхода принесет выплату в 3800 рублей и 2800 рублей чистой прибыли.

Если уверены, что бельгийки создадут Италии проблемы и не проиграют, можете взять такой вариант за 1.90.

Команды забивают на этом турнире достаточно мало — по одному мячу в каждом матче. ИТМ1 (1.5) можно оформить за 1.98, ИТБ2 (1.5) — за 1.83. У гостей те же показатели идут за 1.38 и 3.10 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен приятными 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00.

Во всех предыдущих играх группового раунда Италия и Бельгия обменивались голами с соперниками. Вариант «обе забьют» доступен за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.06.

В обеих встречах с участием бельгиек в их ворота назначались пенальти (оба реализованы не были). На 11-метровый в игре можно поставить за 3.00. На то, что он не будет забит, — за 9.00.

Самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.