Италия — Бельгия: где смотреть матч женского чемпионата Европы 18 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
18 июля на женском чемпионате Европы по футболу состоятся заключительные матчи группового этапа. В одном из них сыграют аутсайдеры квартета D — Бельгия и Италия. Встреча пройдет на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Италию фаворитом. На победу «Скуадры адзурры» можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.80 (26%), успех Бельгии доступен за 4.30 (22%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае положительного исхода принесет выплату в 3800 рублей и 2800 рублей чистой прибыли.
Если уверены, что бельгийки создадут Италии проблемы и не проиграют, можете взять такой вариант за 1.90.
Команды забивают на этом турнире достаточно мало — по одному мячу в каждом матче. ИТМ1 (1.5) можно оформить за 1.98, ИТБ2 (1.5) — за 1.83. У гостей те же показатели идут за 1.38 и 3.10 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен приятными 1.80, ТМ 2.5 — в 2.00.
Во всех предыдущих играх группового раунда Италия и Бельгия обменивались голами с соперниками. Вариант «обе забьют» доступен за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.06.
В обеих встречах с участием бельгиек в их ворота назначались пенальти (оба реализованы не были). На 11-метровый в игре можно поставить за 3.00. На то, что он не будет забит, — за 9.00.
Самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1